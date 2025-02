Inter-Fiorentina, la probabile dei nerazzurri

Inzaghi che non vuole rischiare nulla dopo il fattaccio di giovedì e si presenta alla sfida con l'undici di gala, quello delle grandissime occasioni considerando anche il pareggio del Napoli di Antonio Conte contro l'Udinese. In porta Yann Sommer, mentre la linea difensiva prevede Pavard, de Vrij e Bastoni, ma occhio ad Acerbi che sta recuperando benissimo dopo il lungo stop. A centrocampo, gli unici cambi, sono previsti sulle fasce dove Dumfries (comunque squalificato) e Dimarco sono apparsi un po' affaticati. Ci saranno quindi Matteo Darmian e il nuovo acquisto Nicola Zalewski, mentre in mezzo agiranno i soliti Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu (attenzione a Piotr Zielinski). In attacco spazio alla Thu-La con Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez.