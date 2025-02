Inter-Fiorentina, i capitoli più recenti

Con l'avvento degli anni '90 e, successivamente, del nuovo millennio, la rivalità ha continuato a bruciare con intensità. Entrambe fra le sette sorelle, Inter e Fiorentina sul finire degli anni '90 hanno dato vita a sfide epiche e ad episodi memorabili come, per esempio, il durissimo intervento in tackle di Taribo West su Kanchelskis. Non solo, quelli sono gli anni di Batistuta e di Ronaldo Il Fenomeno, un'epoca d'oro prima del crollo della Viola. Il club toscano infatti, pochissimi anni più tardi, fallirà e ripartirà dalle sue ceneri dove, in pochissimo tempo, riuscirà a tornare ai vertici del calcio italiano. Negli ultimi 20 anni come dimenticare sfide epiche fra Inter e Fiorentina che hanno fatto la storia recente del campionato italiano di Serie A e non solo. Basti pensare soltanto che, nella stagione 2022-2023, Inter e Fiorentina sono state protagoniste di tre gare clamorosa. La prima, al Franchi, vinta addirittura 3-4 dai nerazzurri con un fortunoso gol di Mkhitaryan praticamente allo scadere. Poi c'è stato il trionfo Viola a San Siro e infine l'epilogo all'Olimpico con in palio la Coppa Italia dove a spuntarla è stata di nuovo la Beneamata per 2-1. La super vittoria poi di giovedì sera, in emergenza, da parte della Fiorentina ha riacceso in maniera forte la fiamma di questa rivalità che stasera è pronta a scrivere un altro capitolo della sua storia.