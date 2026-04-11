Alla vigilia di un finale di stagione decisivo, YannSommer richiama l’attenzione sull’obiettivo principale dell’Inter: arrivare fino in fondo e conquistare sia il campionato sia la Coppa Italia. Il portiere nerazzurro sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare ogni gara con la giusta mentalità, consapevoli che solo attraverso continuità e solidità il doppio traguardo può diventare realtà.
Dichiarazioni
Inter, Sommer sul doppio obiettivo: “Vogliamo scudetto e Coppa Italia”
Le dichiarazioni di Yann Sommer sugli obiettivi nerazzurri—
Il portiere nerazzurro Yann Sommer, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato con grande chiarezza degli obiettivi stagionali in casa Inter, soffermandosi anche sulla scorsa annata: una stagione di altissimo livello sul piano del gioco e della continuità, ma conclusa senza trofei riportati a Milano.
IL DOPPIO OBIETTIVO DELL' INTER - "Abbiamo lavorato tantissimo per essere qui e ora a 7 partite dalla fine ci troviamo in una buona situazione dove dipende tutto da noi stessi. Coppa Italia e campionato sono due grandi obiettivi di questa stagione in cui vogliamo. Vogliamo vincere entrambe le coppe"
L'ANNATA DELLO SCORSO ANNO -"La stagione rimane molto bella anche se abbiamo perso lo Scudetto per un punto, oltre che le due coppe, il calcio è anche questo. Quest'anno non vogliamo sbagliare".
Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365
Il futuro del portiere svizzero e la differenza tra Chivu e Inzaghi—
IL LEGAME CON L'INTER E IL FUTURO -"Sono molto contento di giocare per questo club, per questi tifosi, anche lo stadio mi piace tantissimo. Ho fatto tre anni all'Inter ed è stato veramente un periodo incredibile, emozioni memorabili. Poi penseremo a quello che succederà dopo la fine di questa stagione".
LA DIFFERENZA TRA CHIVU E INZAGHI - "Abbiamo passato dei momenti bellissimi con Simone e adesso con Christian. Chivu è un allenatore che parla tanto con i giocatori. Dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato un po' rispetto a prima: siamo più verticali, con Simone giocavamo diversamente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA