Inter, Sommer sul doppio obiettivo: “Vogliamo scudetto e Coppa Italia”

L'annata dello scorso anno e gli obiettivi per questo fine di stagione: parola all'estremo difensore svizzero

Giammarco Probo 11 aprile - 12:02

Alla vigilia di un finale di stagione decisivo, YannSommer richiama l’attenzione sull’obiettivo principale dell’Inter: arrivare fino in fondo e conquistare sia il campionato sia la Coppa Italia. Il portiere nerazzurro sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare ogni gara con la giusta mentalità, consapevoli che solo attraverso continuità e solidità il doppio traguardo può diventare realtà.

Le dichiarazioni di Yann Sommer sugli obiettivi nerazzurri — Il portiere nerazzurro Yann Sommer, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato con grande chiarezza degli obiettivi stagionali in casa Inter, soffermandosi anche sulla scorsa annata: una stagione di altissimo livello sul piano del gioco e della continuità, ma conclusa senza trofei riportati a Milano.

IL DOPPIO OBIETTIVO DELL' INTER - "Abbiamo lavorato tantissimo per essere qui e ora a 7 partite dalla fine ci troviamo in una buona situazione dove dipende tutto da noi stessi. Coppa Italia e campionato sono due grandi obiettivi di questa stagione in cui vogliamo. Vogliamo vincere entrambe le coppe"

L'ANNATA DELLO SCORSO ANNO -"La stagione rimane molto bella anche se abbiamo perso lo Scudetto per un punto, oltre che le due coppe, il calcio è anche questo. Quest'anno non vogliamo sbagliare".

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Il futuro del portiere svizzero e la differenza tra Chivu e Inzaghi — IL LEGAME CON L'INTER E IL FUTURO -"Sono molto contento di giocare per questo club, per questi tifosi, anche lo stadio mi piace tantissimo. Ho fatto tre anni all'Inter ed è stato veramente un periodo incredibile, emozioni memorabili. Poi penseremo a quello che succederà dopo la fine di questa stagione".

LA DIFFERENZA TRA CHIVU E INZAGHI - "Abbiamo passato dei momenti bellissimi con Simone e adesso con Christian. Chivu è un allenatore che parla tanto con i giocatori. Dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato un po' rispetto a prima: siamo più verticali, con Simone giocavamo diversamente".