Petar Sucic è già carico e pronto ad affrontare la sua seconda stagione con la maglia dell'Inter. Arrivato dalla Dinamo Zagabria la scorsa estate, il centrocampista croato ha impiegato ben poco per diventare un punto fermo nella squadra di Cristian Chivu e soprattutto poco tempo per conquistare il cuore della tifoseria neroazzurra. Questa mattina, nel frattempo, il classe 2003 ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

Inter, Sucic: "La scelta migliore della mia vita venire qui. Importante è che la squadra vinca"

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Alla sua seconda stagione con la maglia, Petar Sucic ha avuto immediatamente un ottimo impatto con l'ambiente neroazzurro. Le sue 50 presenze della scorsa annata, con tanto di 4 reti, sono numeri che confermano quanto il croato sia un elemento indispensabile per Cristian. E di questo se ne sono accorti anche i sostenitori del Biscione. Intervenuto questa mattina alla conferenza stampa, il classe 2003 ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky Sport.Come primo argomento, il 23 ha parlato di quelli che sono i suoi obiettivi per questa nuova stagione al Meazza: "Il mio obiettivo per è aiutare la squadra il più possibile. Se riuscirò a segnare più gol e a fare più assist, sarò felice, ma alla fine la cosa importante è che la squadra vinca. Se vinceremo di più, allora quello sarà il mio miglior obiettivo personale". Inter che quest'anno è chiamata a difendere. Missione difficile ma che non spaventa la squadra di Chivu. "Penso che possiamo ottenere di più e dobbiamo ottenere di più - continua Sucic - perché siamo l'Inter e dobbiamo provare a vincere tutto".

Quando gli è stato chiesto cosa ha provato al suo arrivo a Milano, il centrocampista ha subito risposto: "Mi sono innamorato del club, dei tifosi, di tutte le persone che fanno parte di questa società. È uno dei club più grandi al mondo. Non puoi capire cosa significhi finché non vieni qui. Credo sia stata la decisione migliore della mia vita". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il confronto con il connazionale Modric: "È uno dei più grandi giocatori di sempre in Croazia ed è una persona straordinaria. Mi sento fortunato sia ad affrontarlo che averlo come compagno di squadra".

MILANO, ITALIA - 25 AGOSTO: Marcus Thuram festeggia con Petar Sucic dopo aver segnato il secondo gol in Inter-Torino allo stadio Giuseppe Meazza il 25 agosto 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Rispetto all'anno scorso ci sarà più competizione a centrocampo data la permanenza di Stankovic e l'arrivo di Curtis Johnson. Una nuova sfida che non spaventa Sucic. Tutto il contrario: "Abbiamo bisogno di buoni giocatori, dei migliori al mondo, per vincere lo scudetto, la Coppa Italia e provare ad andare lontano in Champions League. Abbiamo una grande squadra. Io sono fatto così: non mi sento in competizione con nessuno". L'esperienza al Mondiale?: "È stata davvero importante. Ho portato con me tante cose positive. Cercherò di fare anche all'Inter, in questa stagione, quello che ho fatto al Mondiale", conclude il croato.