La Juventus vuole resettare completamente le amarezze delle passata stagione e iniziare questo nuovo campionato con la giusta fame e determinazione. Nelle prime uscite la squadra di Luciano Spalletti ha mostrato una mentalità diversa: infatti è reduce da due vittorie rispettivamente contro Frosinone e Parma. A tal proposito, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky, il tecnico toscano ha tracciato un bilancio sull'inizio della stagione passando dalle scelte di mercato all'ambizione della società.

Dal mercato all'infermeria: le parole di Spalletti

Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus, nella passata stagione, a campionato in corso dopo l'esonero di. Nonostante l'enorme crescita sotto tutti i profili, i bianconeri non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo della qualificazione in

TORINO, ITALIA - 29 AGOSTO: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti durante la partita di Serie A tra Juventus e Parma Calcio all'Allianz Stadium il 29 agosto 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Durante la sua intervista, Spalletti ha fatto il punto sulle strategie di mercato adottate dalla dirigenza bianconera. Il tecnico toscano ha evidenziato come la rosa si sia ampiamente rinforzata:"Non possiamo più pretendere un mercato perfetto, possiamo più definirlo come un mercato di esigenze. La nostra dirigenza è stata bravissima a colmare le lacune della squadra, hanno svolto un lavoro ottimo portando a casa diversi giocatori con tante qualità. Sono convinto che con l'innesto di determinate caratteristiche la nostra rosa sia più profonda e capace di lottare ai vertici".

Inoltre, il tecnico ex Roma ha analizzato l'infortunio di Yildiz: senza alcun timore ha ribadito che la mancanza del turco si farà sentire in quanto lo considera il miglior giocatore della rosa:"Non voglio girarci attorno, non è nella mia indole. Perdiamo il nostro giocatore più importante e starà fuori per un lungo periodo. Io lo aspetto a braccia aperte, sono contento che l'esito dell'intervento sia risultato positivo, non vediamo l'ora di averlo di nuovo tra noi".

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Thuram, i nuovi innesti e le ambizioni della Juventus

Luciano Spalletti ha voluto anche spiegare la situazione di: il francese è stato sottoposto ad un intervento che lo terrà fuori per più di 4 mesi:"Siamo rimasti sorpresi dalla situazione di Thuram. Sia io che lo staff eravamo convinti di averlo messo nelle condizioni migliori per rendere al massimo. Sarà un'assenza importante, le sue qualità sono difficili da trovare in altri giocatori.".

L'allenatore toscano ha elogiato con grande determinazione Sarr, acquistato dal Tottenham:"Devo imparare a conoscerlo meglio, ma ha delle qualità importanti, è in tutte le zone del campo, corre tantissimo e ama aiutare i suoi compagni specialmente in fase difensiva, ci sarà una grande mano, sono sicuro di questo. Ha fisicità, qualità e capacità di inserimento, può ricoprire più ruoli".

TORINO, ITALIA - 1 SETTEMBRE: Pape Matar Sarr, nuovo acquisto della Juventus, posa al JTC il 1 settembre 2026 a Torino, Italia. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Infine, il tecnico ha voluto trasmettere la mentalità necessaria per affrontare l'Europa League e le competizioni Nazionali. Lui, insieme alla squadra sono pronti ad assumersi le giuste responsabilità:"Siamo la Juventus, la mia ambizione e quella dei calciatori deve essere sempre alta. Dobbiamo voler vincere, vogliamo essere protagonisti sia in Europa che in Italia, non possiamo nasconderci. Anche quando esco dal centro di allenamento i più piccoli mi chiedono di vincere: è il nostro dovere questo e dobbiamo farlo anche per i tifosi perché mostrano un grande attaccamento alla maglia ogni domenica".