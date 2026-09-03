Nonostante un brillante avvio di stagione, dall'infermeria della Juventus continuano ad arrivare pessime notizie. Il club bianconero, dopo aver perso Yldiz per circa 3 mesi, ha pubblicato un comunicato ufficiale chiarendo le condizioni fisiche di Khéphren Thuram e Juan Cabal, entrambi costretti a fermarsi.

Il comunicato della Juventus su Thuram

La Juventus ha acquistato Thuram per circa 20 milioni dal. Il centrocampista abbina la sua qualità palla al piede ad una struttura fisica imponente, capace di essere determinante sia in fase di interdizione che in zona offensiva. Nel suo percorso a Torino ha collezionatosiglando

TORINO, ITALIA - AGOSTO 27: Khephren Thuram della Juventus durante la sessione di allenamento al JTC il 27 Agosto, 2026 in Torino, Italia. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

La società bianconera ha voluto sottolineare che l'operazione subita dal centrocampista francese è riuscita con ottimi risultati. L'intervento si è tenuto a Lione e i tempi di recupero sono più lunghi del previsto: l'ex Nizza starà fuori dal campo per almeno 4 mesi. Di seguito il comunicato della Juventus: "Questa mattina Khéphren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l'Hospital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

Bollettino Medico | Le condizioni di Thuram e Cabal



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Le condizioni di Cabal

Juan Cabal è stato acquistato dalnell'estate del 2024, dopo aver vinto la concorrenza dell 'Inter grazie ad un investimento di quasi 15 milioni di euro. Nel suo percorso in maglia bianconera ha totalizzatosiglando

TORINO, ITALIA - 17 AGOSTO: Juan Cabal della Juventus prima dell'amichevole pre-campionato tra Juventus e Juventus Next Gen all'Allianz Stadium il 17 agosto 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Dopo aver perso Yldiz e Thuram, la Juventus dovrà fare a meno anche di Cabal. Ad evindenziarlo è stata proprio la società bianconera che ha precisato che l'infortunio del colombiano prevede uno stop di circa 20 giorni:"In seguito a problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra".