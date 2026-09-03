Non arrivano buoni segnali dall'infermeria della squadra di Spalletti: dopo lo stop di Yldiz, ai box anche il centrocampista e il colombiano.
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Nonostante un brillante avvio di stagione, dall'infermeria della Juventus continuano ad arrivare pessime notizie. Il club bianconero, dopo aver perso Yldiz per circa 3 mesi, ha pubblicato un comunicato ufficiale chiarendo le condizioni fisiche di Khéphren Thuram e Juan Cabal, entrambi costretti a fermarsi.
Il comunicato della Juventus su ThuramLa Juventus ha acquistato Thuram per circa 20 milioni dal Nizza. Il centrocampista abbina la sua qualità palla al piede ad una struttura fisica imponente, capace di essere determinante sia in fase di interdizione che in zona offensiva. Nel suo percorso a Torino ha collezionato 90 presenze siglando 9 reti.
La società bianconera ha voluto sottolineare che l'operazione subita dal centrocampista francese è riuscita con ottimi risultati. L'intervento si è tenuto a Lione e i tempi di recupero sono più lunghi del previsto: l'ex Nizza starà fuori dal campo per almeno 4 mesi. Di seguito il comunicato della Juventus: "Questa mattina Khéphren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l'Hospital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".
Bollettino Medico | Le condizioni di Thuram e Cabal— JuventusFC (@juventusfc) September 3, 2026
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Le condizioni di CabalJuan Cabal è stato acquistato dal Verona nell'estate del 2024, dopo aver vinto la concorrenza dell'Inter grazie ad un investimento di quasi 15 milioni di euro. Nel suo percorso in maglia bianconera ha totalizzato 29 presenze siglando 2 reti.
Dopo aver perso Yldiz e Thuram, la Juventus dovrà fare a meno anche di Cabal. Ad evindenziarlo è stata proprio la società bianconera che ha precisato che l'infortunio del colombiano prevede uno stop di circa 20 giorni:"In seguito a problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra".
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