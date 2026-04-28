È un finale di stagione amaro per il Milan e per Rafa Leao. L'attaccante portoghese, uscito tra i fischi dei tifosi rossoneri in occasione del deludente 0-0 tra Milan e Juventus, è a secco di gol da ben 7 partite e le recenti prestazioni non hanno convinto il popolo milanista a non far sentire tutto il loro dissenso nei confronti del loro n.10. In queste ore, è arrivata anche l'enigmatica notizia di un Leao distante dai social media che ha generato più di qualche speculazione.

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Rafael Leao, Milan taraftarlarının ağır eleştirilerinden sonra Instagram hesabını sildi. pic.twitter.com/FaGohAp8XU — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) April 28, 2026

Leao chiude il suo profilo Instagram

L'attaccante rossonero ha deciso in queste ore di chiudere il proprio profilo Instagram, segnale enigmatico che i tifosi rossoneri stanno cercando di interpretare. È un modo per nascondersi dalle critiche o si tratta di un messaggio che porta a voler pensare a unconcentrato solo sul campo? Sono queste le domande che aleggiano nelle menti dei sostenitori del, ma la risposta ovviamente non è data saperla.

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Un finale infernale per il Diavolo

La scelta di, si inserisce in un finale di stagione davvero in calo per i rossoneri: passati in breve tempo dal sogno Scudetto post-derby, al guardarsi le spalle da chi come ilspera di arrivare in zona

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: Rafael Leao del Milan osserva la partita di Serie A tra Milan e Udinese Calcio allo stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Con l'arrivo della primavera, in particolare, si è fatto sempre più pesante il problema del reparto offensivo di cui lo stesso attaccante portoghese è complice. Dando un'occhiata ai numeri: Leao non ha ancora raggiunto la doppia cifra, Pulisic non trova la via del gol dal lontano 28 Dicembre, Fullkrug dal suo arrivo è andato a segno soltanto in un'occasione, Nkunku è a quota cinque gol ma tre di questi siglati dagli undici metri e infine Gimenez (assente per gran parte della stagione) è a secco di reti. Un problema decisamente importante per un club che aspira al ritorno in Champions League.

A giudicare dalla in classifica, la qualificazione nella massima competizione europea sembra in dirittura d'arrivo per la squadra di Massimiliano Allegri ma occhio a dare per scontato le ultime quattro partite, soprattutto per un Milan che quest'anno ha sottovalutato fin troppe partite contro squadre ampiamente alla portata.

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