Domenica sera il Sinigaglia farà da cornice al big match tra Como e Roma, valido per la sesta giornata di campionato. Le due squadre si ritrovano dopo l'ultimo confronto dello scorso 15 marzo, quando i lariani riuscirono a imporsi per 2-1 al termine di una sfida combattuta e molto importante per la corsa alla Champions League. I protagonisti di quel match furono Malen e Douvikas, entrambi a segno e adesso pronti a tornare protagonisti, a distanza di mesi, nello stesso palcoscenico.

Il peso di trascinare l’attacco delle rispettive squadre accomuna i due attaccanti, ma dietro lo stesso tipo di responsabilità si nascondono due profili molto differenti: dal percorso compiuto prima di arrivare in Serie A al modo di interpretare il ruolo di centravanti, con le richieste dei rispettivi allenatori che ne condizionano il modo di giocare e, di conseguenza, anche il modo in cui riescono a incidere per le proprie squadre.

Douvikas-Malen, dualismo tra carriere: i rispettivi precedenti e come sono arrivati in Serie A

Anastasios Douvikas ha costruito la propria carriera partendo dallacone passando poi al, dove ha iniziato a mettersi in mostra. La svolta per lui è arrivata in Olanda con, dove nella stagioneha segnatoin campionato diventandodell'Eredivisie (a pari merito con, prima del trasferimento alnell'estate del 2023, esperienza nella quale l'attaccante non è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto in

La carriera di Donyell Malen invece, prende forma nel settore giovanile dell'Arsenal, ma è in Olanda che l'attaccante riesce davvero a imporsi: dopo i primi passi allo Jong PSV e l'esordio con il PSV, il classe 1999 cresce progressivamente fino alla definitiva consacrazione nel 2020/21 con 19 gol in Eredivisie. Il rendimento mostrato in patria gli apre le porte del Borussia Dortmund, dove però fatica a trovare continuità, portandolo così a scegliere nel gennaio 2025 l'Aston Villa, in cui torna a offrire buone prestazioni senza però riuscire a conquistare un posto fisso nell'undici titolare.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 3 GENNAIO: ç durante la partita di Premier League tra Aston Villa e Nottingham Forest al Villa Park il 3 gennaio 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Mark Thompson/Getty Images)

Due percorsi differenti, quindi, che hanno portato entrambi successivamente in Italia, dove Malen è riuscito a trovare la continuità e la centralità che cercava, mentre Douvikas ha avuto l'occasione di far sbocciare definitivamente il potenziale mostrato negli anni precedenti. I risultati, nella scorsa stagione, hanno dato ragione a entrambi: l'olandese e il greco hanno infatti chiuso il campionato di Serie A con 14 gol a testa, contribuendo significativamente alla qualificazione europea delle rispettive squadre.

Non solo i gol: caratteristiche e modi di giocare, rapporto con gli allenatori e numeri a confronto

A livello puramente realizzativo Donyell Malen si trova attualmente davanti a Douvikas, avendo segnato un maggior numero di gol in questo inizio di campionato, conrealizzate contro le 2 del greco. Sarebbe però limitante fermarsi soltanto ai gol per mettere a confronto i due attaccanti, dato che le loroe i compiti nelle rispettive squadre sono differenti, anche in virtù delle richieste di

ROMA, ITALIA - 15 DICEMBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini e l'allenatore del Como Cesc Fabregas prima della partita di Serie A tra AS Roma e Como 1907 allo Stadio Olimpico, il 15 dicembre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il tecnico della Roma ha individuato in Malen il centravanti ideale per il proprio sistema di gioco, puntando soprattutto sulla sua velocità e sulla capacità di attaccare la profondità, sfruttando gli spazi che si aprono alle spalle della difesa per arrivare poi alla conclusione.

Gasperini vuole infatti sfruttarne le caratteristiche soprattutto vicino alla porta, dove l'olandese può esprimere al meglio la propria rapidità di esecuzione e la capacità di fare la differenza negli ultimi metri. Lo stesso allenatore ha spiegato di aver trovato in Malen il profilo che cercava, sottolineando la sua abilità nel muoversi senza palla e nel creare i presupposti per rendersi pericoloso.

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Dall'altra parte, Fabregas chiede a Douvikas un tipo di lavoro differente, legato alla volontà del tecnico di costruire il gioco attraverso il possesso, chiedendogli di venire maggiormente incontro per partecipare alla manovra dele favorire il gioco con i compagni.

Lo stesso attaccante greco, in un'intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport a gennaio 2026, ha spiegato di avere diversi compiti durante la partita, tra cui quello di "arretrare verso il centrocampo per cucire il gioco", ma anche di rimanere alto per favorire gli inserimenti dei centrocampisti o di allargarsi sulle fasce. Douvikas è quindi chiamato a partecipare maggiormente alla costruzione dell'azione, senza però rinunciare al compito di essere presente negli ultimi metri.

COMO, ITALIA - 10 SETTEMBRE: Tasos Douvikas del Como 1907 segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e RB Lipsia, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 10 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Le differenze nel modo di interpretare il ruolo si riflettono perciò nella produzione offensiva dei due attaccanti. Malen, infatti, ha costruito finora occasioni per un valore di 4,6 xG, nettamente superiore a quello del greco, che si attesta a 1,9 xG. Un dato che però, va rapportato anche al numero di conclusioni effettuate: l'olandese ha calciato 20 volte, centrando lo specchio in 10 occasioni, mentre Douvikas ha totalizzato 13 tiri, con 8 conclusioni nello specchio. Numeri che mostrano come Malen abbia una maggiore presenza nella finalizzazione, ma anche come Douvikas, nonostante i compiti più ampi richiesti da Fabregas, riesca a mantenere alto il livello di pericolosità ogni volta che arriva alla conclusione.

L'ultimo precedente al Sinigaglia e la sfida che si rinnova

L'ultima sfida che aveva messo i due attaccanti l'uno contro l'altro aveva visto uscire vincitore Douvikas, protagonista nella rimonta del Como contro la Roma dello scorso 15 marzo. A passare in vantaggio era stata la squadra ospite, grazie a un calcio di rigore trasformato proprio da Malen dopo appena sette minuti, ma a cambiare l'inerzia della partita ci ha pensato l'attaccante greco, subentrato all'inizio del secondo tempo e autore del gol del pareggio al 59' con una conclusione rasoterra passata sotto le gambe di Svilar. La rete ha dato ulteriore slancio al Como, che ha continuato a spingere fino a trovare il sorpasso al 79' con Diego Carlos, autore del definitivo 2-1 che ha consegnato ai padroni di casa tre punti pesantissimi.

COMO, ITALIA - 15 MARZO: I giocatori del Como 1907 festeggiano la vittoria al termine della partita di Serie A tra Como 1907 e AS Roma allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il 15 marzo 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Domenica si rinnoverà la sfida tra i due attaccanti, con Douvikas che si presenta al nuovo confronto dopo aver lasciato il segno anche con la Grecia in Nations League, segnando nella partita contro la Serbia e confermando il proprio momento positivo, anche se da capire se verrà schierato dal primo minuto, vista la concorrenza del nuovo arrivato Kean. Dall'altra parte ci sarà Malen, attuale capocannoniere del campionato, la cui presenza non dovrebbe essere in dubbio nonostante la botta al ginocchio rimediata nell'ultima gara contro l'Inter, che lo ha costretto a saltare gli impegni con la nazionale olandese.

Il nuovo confronto al Sinigaglia sarà quindi un altro banco di prova per capire chi dei due riuscirà a incidere maggiormente e a spostare gli equilibri della sfida a favore della propria squadra.