Alphadjo Cissè continua a correre con la maglia rossonera e si prende un posto nella storia recente del Milan. Contro il Frosinone, nella sua decima presenza in Serie A, il giovane attaccante italiano ha firmato la rete che lo porta a quota sei in campionato, un bottino che a vent'anni lo fa già parlare come una delle grandi promesse del club.

I dati Opta danno la misura dell'impresa: nell'era dei tre punti nessun altro giocatore rossonero era riuscito a segnare così tanto nelle prime dieci gare di campionato, con una sola eccezione. Un nome che a Milano evoca ancora molti ricordi e con cui Cissè viene ora accostato. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>