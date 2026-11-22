Il Frosinone incappa in un pesante KO contro il Milan. La squadra di Alvini lotta e crea qualche occasione da rete ma alla fine la superiorità dei rossoneri, e qualche disattenzione difensiva, portare la sfida nelle mani dei padroni di casa che alla fine vincono con un dominante 5-1. Per i gialloblu si tratta del KO più pesante in questo inizio di stagione ma l'allenatore Alvini non si dimostra preoccupato al termine della partita. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Alvini: "Correggiamo gli errori commessi. La salvezza va raggiunta con questo atteggiamento"

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Un evidente passo indietro quello fatto dalnella sfida di questa sera contro il. I molti errori commessi in fase difensiva sono stati decisivi nell'andamento della partita, soprattutto nel secondo tempo. Un 5-1 che pesa ma che non preoccupa più di tanto il tecnico Alvini . Intervenuto in conferenza stampa dopo il fischio finale, il tecnico dei Leoni ha difeso la squadra elogiandone la prova di carattere, con anche uno sguardo ai gol che si potevano evitare: "La sconfitta è pesante ma ci abbiamo messo del nostro. E' per questo che sono arrabbiato - ha esordito - La prima rete è nata da un nostro errore come anche gli altri gol erano evitabili. Abbiamo commesso errori che fino ad oggi avevamo evitato".Eppure ilha avuto le sue occasioni per colpire, soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa la rete diha messo per i gialloblu la sfida tutta in salita: "Tolto il primo gol ho poco da dire alla squadra. Il 2-1 era immeritato". Nonostante il duro KO, Alvini non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Al contrario: "Dobbiamo solo correggere e migliorare, senza stravolgere. La salvezza la possiamo raggiungere con questo atteggiamento". Parole che evidenziano come questa sconfitta non cancelli quanto di buono il Frosinone abbia fatto fino a questo momento.

MILANO, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Patrizio Masini del Frosinone Calcio festeggia il primo gol della sua squadra con Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone Calcio, durante la partita di Serie A tra AC Milan e Frosinone Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 22 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In vista della sfida contro il Milan, Alvini ha dovuto fare i conti anche con i pochi giocatori presenti agli allenamenti dato che ben 11 di loro erano impegnati con le rispettive nazionali ma questo non deve essere una giustificazione. "Il calcio è anche questo e noi dobbiamo migliorare. Cinque gol rimangono sul groppone e nella testa. Il risultato è troppo pesante". Conclude Alvini. Il prossimo impegno sarà sabato pomeriggio allo Stirpe contro il Parma.