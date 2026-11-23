Il Milan manda un segnale forte al campionato battendo 5-1 il Frosinone con una prova di grande autorità. I rossoneri hanno imposto il proprio gioco, hanno saputo reagire quando la gara si è complicata e nella ripresa hanno allungato fino a dilagare, accendendo ancora l'entusiasmo di San Siro. Una vittoria che certifica la crescita del gruppo e conferma la solidità del progetto tecnico, con più giocatori capaci di trovare soluzioni offensive diverse.

Il dato che più colpisce riguarda però Ruben Amorim. Con 27 punti nelle prime 12 giornate, il tecnico portoghese viaggia a un ritmo che gli permette di superare Antonio Conte nella classifica delle medie punti, considerando gli allenatori con almeno dieci panchine in Serie A. Intensità, organizzazione, qualità offensiva e mentalità vincente sono ormai i tratti distintivi della sua squadra, che guarda avanti con ambizione: il campionato è ancora lungo, ma sognare in grande non sembra più un azzardo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>