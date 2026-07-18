Il Mondiale 2026 sta per terminare. Alle ore 23:00 di questa sera, infatti, avrà luogo la finale per il terzo posto tra la Francia e l'Inghilterra. Domani sera, invece, alle ore 21:00 si terrà la finale della massima competizione intercontinentale tra la Spagna di Luis De La Fuente e l'Argentina campione in carica che ha come commissario tecnico Lionel Scaloni. Quando ci sono i tornei delle Nazionali, i club ricevono dei compensi che si basano sul percorso che le selezioni dei vari giocatori compiono.

Mondiale 2026, i guadagni dei club di Serie A grazie ai giocatori convocati

Negli ultimi giorni, il sito Calcio e Finanza ha riportato che ogni club ha guadagnato circadallaper i calciatori messi a disposizione delle Nazionali che hanno preso parte alla massima competizione intercontinentale. Inoltre, ha effettuato una stima sui guadagni dei vari calciatori dellache hanno partecipato al torneo. In cima alla classifica troviamodell'del, che con l'Argentina disputeranno la finale domani e porteranno nelle casse dei rispettivi club circaa testa.

Guayaquil, Ecuador - 9 settembre 2025: Lautaro Martínez dell'Argentina si riscalda prima della partita per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Ecuador ed Argentina all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Dopo di loro troviamo i quattro francesi della Serie A che hanno preso parte al Mondiale di quest'anno. Stiamo parlando dei milanisti Mike Maignan ed Adrien Rabiot, del romanista Manu Koné e dell'interista Marcus Thuram. I quattro calciatori appena menzionati faranno ottenere ai club 280mila dollari a testa col Milan che, grazie ai due transalpini in rosa, ha guadagnato 560mila dollari. Infine, ci sono anche i giocatori che hanno chiuso i Mondiali arrivando ai quarti di finale come quelli della Svizzera in cui giocano il nerazzurro Manuel Akanji, il rossonero Ardon Jashari, il bolognese Remo Freuler ed anche il giocatore della Norvegia Heggem, che veste la maglia del Bologna. Tutti loro hanno fatto incassare ai rispettivi club 245mila dollari a testa.