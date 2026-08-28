Dopo il pesante KO contro l'Inter, i brianzoli si preparano per il debutto casalingo contro i friulani con una squadra in piena emergenza
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Non è partita nel migliore dei modi la stagione del Monza ma adesso è tempo di dimenticare l'Inter e ripartire. La squadra di Ivan Juric, reduce dal pesante 1-4 inflitto dai neroazzurri, farà il suo debutto casalingo nella sfida contro l'Udinese in programma domani sera alle 18:30. La squadra brianzola arriva alla sfida contro i friulani in piena emergenza e non solo dal punto di vista degli infortuni. C'è una squadra ancora tutta da costruire e durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio lo stesso Juric ha parlato delle tante difficoltà che attendono i suoi giocatori.
Monza, Juric: "Siamo in emergenza. Credo nel lavoro ma non è facile"Non è un Ivan Juric contento quello che si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Reduce dal pesante KO contro l'Inter, il tecnico croato ha presentato la sfida di domani sera tra il suo Monza e l'Udinese. Per l'ex Roma si tratterà del suo esordio casalingo sulla panchina dei brianzoli, un esordio con il quale Juric spera di riscattare la partenza tutt'altro che esaltante. Ma, come accennato, i biancorossi non arrivano alla partita di domani nel migliore dei modi.
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Una stagione che non è cominciata come il Monza sperava. Cosa fare per reagire?: "Noi siamo una macchina da scoprire, stiamo mettendo i pezzi e vogliamo che funzioni. Anche io sono curioso di scoprire come andremo. Vedremo”. Dalla debacle contro l'Inter alla sfida di domani contro l'Udinese, reduce dal pareggio contro il Como: "L’Udinese ha fatto una bellissima gara contro il Como, scelgono giocatori di gamba: attaccano, sono aggressivi. Ci aspetta una partita difficilissima, voglio carattere per fare punti".
Partita che arriva, poi, negli ultimi giorni di calciomercato, dal quale Juric spera di avere altri innesti: "Sono concentrato sulla partita. Il nostro obiettivo è la salvezza, gli ultimi giorni di mercato devono permetterci di sognare. Nel tempo questi ragazzi cresceranno e diventeranno competitivi. Touré spero di averlo presto, dopo Torino ma devo vederlo in allenamento. Varela? Vuole crescere, ha buone caratteristiche e tanti margini di miglioramento: vuole migliorare sui difetti", conclude il tecnico croato.
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