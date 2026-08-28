Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Non è partita nel migliore dei modi la stagione del Monza ma adesso è tempo di dimenticare l'Inter e ripartire. La squadra di Ivan Juric, reduce dal pesante 1-4 inflitto dai neroazzurri, farà il suo debutto casalingo nella sfida contro l'Udinese in programma domani sera alle 18:30. La squadra brianzola arriva alla sfida contro i friulani in piena emergenza e non solo dal punto di vista degli infortuni. C'è una squadra ancora tutta da costruire e durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio lo stesso Juric ha parlato delle tante difficoltà che attendono i suoi giocatori.

Monza, Juric: "Siamo in emergenza. Credo nel lavoro ma non è facile"

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Non è un Ivancontento quello che si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Reduce dal pesante KO contro, il tecnico croato ha presentato la sfida di domani sera tra il suo Monza . Per l'exsi tratterà del suo esordio casalingo sulla panchina dei brianzoli, un esordio con il quale Juric spera di riscattare la partenza tutt'altro che esaltante. Ma, come accennato, i biancorossi non arrivano alla partita di domani nel migliore dei modi.Il tecnico ha dichiarato: "L'emergenza continua. Gli infortunati? Akinsanmiro potrà giocare qualche minuto, gli altri no. È arrivato Maye, che ha potenziale e mi piace, ma c’è tanto da lavorare perché è giovane - esordisce Juric - La disposizione tattica? Andremo per la nostra strada. Noi non abbiamo paura a mettere i giovani, la gioventù deve essere una nostra arma". Nella sfida controha fatto il esordio tra i professionisti Mathis, classe 2007, un giocatore sul quale Juric punta molto ma ogni cosa a suo tempo: "Un giovane interessante, in un mese e mezzo è cresciuto tantissimo, ma non bisogna mettere fretta".

Una stagione che non è cominciata come il Monza sperava. Cosa fare per reagire?: "Noi siamo una macchina da scoprire, stiamo mettendo i pezzi e vogliamo che funzioni. Anche io sono curioso di scoprire come andremo. Vedremo”. Dalla debacle contro l'Inter alla sfida di domani contro l'Udinese, reduce dal pareggio contro il Como: "L’Udinese ha fatto una bellissima gara contro il Como, scelgono giocatori di gamba: attaccano, sono aggressivi. Ci aspetta una partita difficilissima, voglio carattere per fare punti".

MILANO, ITALIA - 22 AGOSTO: Gustavo Varela del Monza festeggia con i compagni di squadra il primo gol della sua formazione durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Monza allo stadio Giuseppe Meazza, il 22 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Partita che arriva, poi, negli ultimi giorni di calciomercato, dal quale Juric spera di avere altri innesti: "Sono concentrato sulla partita. Il nostro obiettivo è la salvezza, gli ultimi giorni di mercato devono permetterci di sognare. Nel tempo questi ragazzi cresceranno e diventeranno competitivi. Touré spero di averlo presto, dopo Torino ma devo vederlo in allenamento. Varela? Vuole crescere, ha buone caratteristiche e tanti margini di miglioramento: vuole migliorare sui difetti", conclude il tecnico croato.