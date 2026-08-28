Il Monza cerca i primi punti dal suo ritorno nella massima serie. Sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30, all'U-Power Stadium, si sfidano Monza-Udinese nella seconda giornata di Serie A. La squadra di Ivan Juric deve reagire al pesante 4-1 subito contro l'Inter a San Siro, mentre i friulani arrivano in Brianza dopo l'1-1 casalingo con il Como. Due partenze differenti che rendono particolarmente interessante il primo appuntamento casalingo del Monza nel nuovo campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

L'Udinese arriva alla seconda giornata con qualche certezza in più, mentre il Monza deve ancora capire quale possa essere il proprio livello dopo il ritorno nella massima serie. Il fattore campo può però incidere. I brianzoli hanno costruito proprio davanti al proprio pubblico una parte importante della promozione e difficilmente vorranno cominciare la stagione casalinga con un'altra sconfitta. VERIFICA LE PARTITE PRESENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, ESPLORA GLI APPUNTAMENTI CALCISTICI LIVE SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA VINCITÙ PER SCOPRIRE GLI EVENTI DISPONIBILI NEL PALINSESTO.

Dove vedere Monza-Udinese in TV e streaming

si disputeràall'U-Power Stadium. L'incontro sarà trasmessoe sarà disponibile sul canale. Gli abbonati potranno seguire la partita attraverso l'applicazione DAZN su smart TV e dispositivi compatibili oppure direttamente in streaming tramite la piattaforma.

UDINE, ITALIA - 22 AGOSTO: Hassane Kamara dell’Udinese festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Como 1907, disputata allo Stadio Friuli il 22 agosto 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Monza, l'U-Power Stadium per voltare subito pagina

Il ritorno del Monza in Serie A è coinciso con uno degli appuntamenti più complicati dell'intera stagione. La trasferta contro l'Inter ha prodotto una sconfitta per 4-1, risultato pesante che la formazione di Ivan Juric dovrà provare immediatamente a lasciarsi alle spalle. Qualche indicazione positiva, nonostante tutto, è arrivata. Gustavo Varela ha realizzato il primo gol stagionale dei brianzoli in campionato e il Monza era riuscito ad andare all'intervallo ancora pienamente dentro la partita. Nella seconda parte, però, la maggiore qualità dell'Inter ha fatto emergere le distanze tra le due squadre.

Contro l'Udinese cambierà completamente il contesto. Questa volta il Monza potrà contare sul proprio pubblico e soprattutto affronterà un'avversaria contro la quale conquistare punti appare un obiettivo decisamente più realistico. Il rendimento casalingo è stato uno dei principali punti di forza durante la stagione della promozione. Ritrovare immediatamente la stessa confidenza all'U-Power Stadium sarebbe fondamentale in una stagione nella quale la priorità rimane la permanenza in Serie A.

Juric recupera inoltre alcune alternative importanti. Demba Thiam e Dany Mota tornano disponibili dopo aver scontato le rispettive squalifiche, mentre Ebenezer Akinsanmiro dovrebbe essere nuovamente utilizzabile. Restano invece da valutare diverse assenze, soprattutto a centrocampo. Matteo Pessina e Leonardo Colombo non sono ancora a disposizione, mentre sulle corsie continuano a mancare Patrick Ciurria e Idrissa Touré.

Udinese, un punto e buone indicazioni dal debutto

L'Udinese arriva a Monza con maggiore serenità. Il pareggio contro il Como ha portato il primo punto della stagione e ha confermato alcune delle caratteristiche che hanno consentito ai friulani di chiudere lo scorso campionato nella parte centrale della classifica. La squadra di Kosta Runjaic aveva anche trovato il vantaggio grazie ad Hassane Kamara, prima di essere raggiunta sull'1-1. Il risultato non ha quindi permesso ai bianconeri di cominciare con una vittoria, ma la prestazione ha comunque lasciato diversi segnali incoraggianti. La trasferta rappresenta inoltre un terreno sul quale l'Udinese ha costruito una parte importante dei propri risultati nella scorsa stagione.

I friulani hanno dimostrato di saper giocare anche senza controllare costantemente il possesso, sfruttando fisicità, verticalizzazioni e capacità di attaccare rapidamente gli spazi. Runjaic può contare ormai su un gruppo che conosce bene i propri principi di gioco, aspetto che potrebbe rappresentare un vantaggio contro un Monza ancora impegnato ad adattarsi alle richieste di Juric e al salto di categoria. Non mancano comunque i problemi. Nicolò Zaniolo e Matteo Palma si sono aggiunti agli indisponibili, mentre restano fuori anche Alessandro Zanoli e Giorgi Chakvetadze. In attacco va monitorata la situazione di Keinan Davis, alle prese con un problema muscolare.

MONZA, ITALIA - 14 AGOSTO: Omari Forson dell’AC Monza segna il terzo gol della sua squadra durante la partita del primo turno di Coppa Italia tra AC Monza e US Avellino, disputata allo Stadio Brianteo il 14 agosto 2026 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le chiavi della partita

Il primo tema sarà l'atteggiamento del Monza. Dopo il 4-1 di San Siro, Juric dovrà trovare il modo di aumentare aggressività e intensità senza esporre eccessivamente la propria difesa. L'Udinese potrebbe infatti trovarsi perfettamente a proprio agio se i brianzoli lasciassero campo alle spalle della prima pressione. La capacità dei friulani di verticalizzare rapidamente può diventare una delle armi principali della partita.

Importante sarà anche il duello sulle corsie laterali. Il sistema di Juric attribuisce grande importanza agli esterni, ma le assenze riducono le possibilità di scelta del tecnico. Dall'altra parte, Kamara ha già dimostrato alla prima giornata quanto possa essere incisivo quando riesce ad accompagnare l'azione. Un'altra chiave riguarderà il centravanti dell'Udinese. Gueye, Bayo e Davis, se quest'ultimo recupererà, offrono caratteristiche differenti e la scelta di Runjaic potrebbe modificare sensibilmente il modo di attaccare la linea difensiva brianzola.

Monza-Udinese: data, orario e canali