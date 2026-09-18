Nelle ultime ore ha trovato la sua conclusione la partita tra il Monza di Ivan Jurić ed il Sassuolo che ha come allenatore Alberto Aquilani. I due club, infatti, hanno dato il via alla quinta giornata della Serie A 2026/2027. Presso l'U-Power Stadium, l'anticipo del venerdì sera della massima competizione nazionale l'ha vinto il Monza col risultato finale di 2-1 grazie alla doppietta realizzata dall'attaccante portoghese Gustavo Varela. Per i neroverdi, invece, ha segnato ancora una volta Vasilije Adzić. Dopo la sfida contro la squadra proveniente dalla Lombardia, Aquilani ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Aquilani dopo Monza-Sassuolo: "Dovevamo gestire meglio gli episodi"

Il primo tempo dell'incontro di stasera è terminato acon la squadra dell'Emilia Romagna che ha avuto delle occasioni per sboccare l'incontro. Durante la seconda metà di gara, invece, i padroni di casa sono riusciti a trovare la via del gol con Varela autore di una doppietta. Il lusitano ha realizzato la prima rete sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da, mentre ha segnato il secondo su rigore. Il Sassuolo ha accorciato le distanze al minuto 88 con la punizione di Adzić.

Monza, Italia - 18 settembre 2026: La formazione del Sassuolo durante la partita di Serie A tra Monza e Sassuolo all'U-Power Stadium. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Terminato l'incontro, Aquilani ha speso qualche parola sulla gara persa dalla sua squadra. Le dichiarazioni che l'ex centrocampista di Roma e Milan ha rilasciato a DAZN: "Penso che abbiamo fatto una buona partita. Primi minuti così così, poi abbiamo fatto bene ma dobbiamo aumentare la cattiveria per arrivare al gol. Gli episodi hanno deciso la partita e dovevamo gestirli meglio. Non ho visto una squadra spenta e senza voglia. Abbiamo fatto le cose che dovevano fare, ma mancava quel guizzo in più". Sulle sostituzioni, invece, ha dichiarato: "Matić l'ho sostituito perché la partita si era aperta un po' troppo. I cambi sono stati dettati dalla fatica dei giocatori in campo". Poi ha speso qualche parola su Adzić: "Per me è un titolare. Si parla di un giocatore forte e giovane e non gli si può dire nulla".

A Sky Sport, oltre ad aver parlato della partita, ha parlato di: "Lui è abituato a giocare vicino ad un'altra ma, per le caratteristiche che ha, può giocare anche da 9". Sull'attuale Serie A, invece, ha dichiarato: "È un campionato difficile. Il calcio sta cambiando e con le regole nuove si va verso una direzione diversa rispetto a quella che conoscevo".