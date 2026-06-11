Dopo il clamoroso addio di Paolo Bianco, l'ex attaccante della Nazionale è il primo nome per la panchina brianzola. Incontro tra le due parti nei prossimi giorni

Mattia Celio
MONZA JUVE

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Ore molto calde in casa Monza. Il clamoroso addio di Paolo Bianco dopo la promozione in Serie A ha completamente stravolto la situazione nel club brianzolo e adesso bisognerà trovare al più presto un sostituto. Come riporta Gianluca di Marzio, il primo nome per la panchina è quello di Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Parma e Milan non viene da un buon momento, essendo stato esonerato dal Pisa lo scorso marzo, con una rosa però non all'altezza della massima serie.

Pisa Gilardino

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Monza, Gilardino favorito per la panchina: può sostituire Paolo Bianco

Nuova avventura per Alberto Gilardino? L'ex attaccante della Nazionale è il primo candidato per la panchina del Monza che, come ricordiamo, si è da poco separata clamorosamente da Paolo Bianco, protagonista del ritorno in Serie A dei brianzoli dopo la vittoria dei playoff. Reduce dall'esonero dalla panchina del Pisa, il nativo di Biella è il maggiore candidato anche se al momento non ci sono stati contatti tra l'ex giocatore e la società biancorossa.
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Se alla fine la trattativa dovesse andare in porto, per Gilardino si tratterebbe della terza esperienza in Serie A dopo quelle con Genoa, durata due anni, e appunto quella con il Pisa, terminata troppo presto con l'esonero lo scorso marzo con la squadra, poco attrezzata per il campionato, all'ultimo posto e già con un piede in Serie B. Stagione poi terminata con la retrocessione. Prima ancora di approdare nella massima serie, il classe '82 ha allenato Pro Vercelli, annata chiusa al 14°posto in Serie C, e Siena, con la quale ha conquistato la promozione dalla Serie D dopo il ripescaggio.

Pisa SC v Como 1907 - Serie A
PISA, ITALIA - 6 GENNAIO: Alberto Gilardino, allenatore del Pisa Sporting Club, osserva la partita di Serie A tra Pisa SC e Como 1907 all'Arena Garibaldi il 6 gennaio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

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