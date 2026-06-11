Dopo il clamoroso addio di Paolo Bianco, l'ex attaccante della Nazionale è il primo nome per la panchina brianzola. Incontro tra le due parti nei prossimi giorni
Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...
Ore molto calde in casa Monza. Il clamoroso addio di Paolo Bianco dopo la promozione in Serie A ha completamente stravolto la situazione nel club brianzolo e adesso bisognerà trovare al più presto un sostituto. Come riporta Gianluca di Marzio, il primo nome per la panchina è quello di Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Parma e Milan non viene da un buon momento, essendo stato esonerato dal Pisa lo scorso marzo, con una rosa però non all'altezza della massima serie.
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Monza, Gilardino favorito per la panchina: può sostituire Paolo BiancoNuova avventura per Alberto Gilardino? L'ex attaccante della Nazionale è il primo candidato per la panchina del Monza che, come ricordiamo, si è da poco separata clamorosamente da Paolo Bianco, protagonista del ritorno in Serie A dei brianzoli dopo la vittoria dei playoff. Reduce dall'esonero dalla panchina del Pisa, il nativo di Biella è il maggiore candidato anche se al momento non ci sono stati contatti tra l'ex giocatore e la società biancorossa.
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