Ore molto calde in casa Monza. Il clamoroso addio di Paolo Bianco dopo la promozione in Serie A ha completamente stravolto la situazione nel club brianzolo e adesso bisognerà trovare al più presto un sostituto. Come riporta Gianluca di Marzio, il primo nome per la panchina è quello di Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Parma e Milan non viene da un buon momento, essendo stato esonerato dal Pisa lo scorso marzo, con una rosa però non all'altezza della massima serie.

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Monza, Gilardino favorito per la panchina: può sostituire Paolo Bianco

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Nuova avventura per Alberto? L'ex attaccante dellaè il primo candidato per la panchina delche, come ricordiamo, si è da poco separata clamorosamente da Paolo, protagonista del ritorno in Serie A dei brianzoli dopo la vittoria dei playoff. Reduce dall'esonero dalla panchina del, il nativo di Biella è il maggiore candidato anche se al momento non ci sono stati contatti tra l'ex giocatore e la società biancorossa.Se alla fine la trattativa dovesse andare in porto, per Gilardino si tratterebbe della terza esperienza in Serie A dopo quelle con, durata due anni, e appunto quella con il, terminata troppo presto con l'esonero lo scorso marzo con la squadra, poco attrezzata per il campionato, all'ultimo posto e già con un piede in Serie B. Stagione poi terminata con la retrocessione. Prima ancora di approdare nella massima serie, il classe '82 ha allenato, annata chiusa al 14°posto in Serie C, e, con la quale ha conquistato la promozione dalla Serie D dopo il ripescaggio.

PISA, ITALIA - 6 GENNAIO: Alberto Gilardino, allenatore del Pisa Sporting Club, osserva la partita di Serie A tra Pisa SC e Como 1907 all'Arena Garibaldi il 6 gennaio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

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