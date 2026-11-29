Troppa Roma per il Monza. Allo stadio Olimpico di Roma finisce 4-0 per la squadra giallorossa con Matias Soule che è il grande protagonista della partita con una doppietta nel primo tempo, dopo il solito gol iniziale di Donyell Malen, uscito malconcio all'intervallo per un problema alla caviglia. Al 91' arriva anche il gol finale di Santiago Castro. Il Monza esce sconfitto complice un pessimo primo tempo nel quale concede troppo alla squadra giallorossa. Ottava sconfitta su dodici partite di Ivan Juric contro Gian Piero Gasperini.

Le dichiarazioni di Juric dopo Roma-Monza 4-0

Dura poco meno di un tempo la sfida all'Olimpico tra Roma e Monza. La formazione di Ivan Juric si è trovata presto a inseguire, senza riuscire a costruire una reazione realmente efficace. Il vantaggio romanista firmato daal 12' ha complicato immediatamente i piani dei brianzoli, che poi hanno subito il raddoppio dial 24'. Lo stesso argentino ha trovato anche la terza rete al 36' con un bellissimo gol da fuori area, indirizzando definitivamente una partita che per il Monza si è trasformata in una montagna troppo difficile da scalare. Nella ripresa si è visto un Monza più attento e più pericoloso, complice anche il ritmo più basso della squadra giallorossa, ma non è riuscita a riaprire la partita, subendo anche al 91' il gol finale di

ROMA, ITALIA - 29 NOVEMBRE: Il giocatore dell'AS Roma Matías Soulé ha segnato un gol durante la partita di Serie A tra AS Roma e AC Monza, disputata allo Stadio Olimpico il 29 novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il tecnico biancorosso Ivan Juric ha dichiarato ai microfoni di Dazn: "Nonostante il risultato vado a casa molto soddisfatto e molto contento della mia squadra, mi è piaciuto il modo in cui li abbiamo affrontati e abbiamo sofferto. Ci sono molte cose su cui lavorare, ma questa sconfitta è molto differente dalle altre. Non volevamo fare la classica partita "italiana" chiudendoci in difesa. Se vuoi creare occasioni e crescere giocatori giovani bisogna giocare in modo coraggioso, accettando anche situazioni scomode, ed è l'unico modo per crescere, per cui sono molto soddisfatto. I gol della Roma sono stati di una qualità immensa, anche se sul primo gol non affrontiamo nel modo giusto Malen nonostante fossimo tre contro uno. Ci sono state sicuramente delle situazioni in cui si può fare meglio e lavoreremo in settimana per migliorarle".

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Juric si è poi soffermato sulle qualità della sua squadra: ". Alcuni ragazzi non avevano mai giocato in Serie A e vedo come stanno crescendo. Ci sono e ci saranno spesso degli alti e bassi proprio per la poca esperienza che hanno, ma sono soddisfatto e felice di loro. Continuando a lavorare così, con questa voglia e questo spirito, sono moltoper il proseguo del campionato".

L'allenatore croato elogia anche la sua ex squadra: "Delle squadre che abbiamo affrontato la Roma è sicuramente la squadra più forte, anche se l'Inter l'abbiamo incontrata in un periodo particolare essendo la prima giornata".

Per Juric arriva l'ottava sconfitta su dodici scontri diretti contro il suo maestro Gian Piero Gasperini, contro cui non riesce a vincere da Torino-Atalanta 3-0 del 4 dicembre 2023.

La squadra brianzola al momento è 15° in campionato con dieci punti raccolti nelle prime tredici giornate ed un punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Sassuolo. Le prossime sfide saranno decisive per il Monza per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione e cancellare questa pesante sconfitta contro una delle squadre più in forma della Serie A.