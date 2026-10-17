Dopo la sconfitta per 3-1 di martedì contro il Villarreal in Champions League, il Napoli ha perso un'altra partita. Nel corso della giornata odierna, infatti, la squadra proveniente dalla Campania ha giocato in casa del Venezia in occasione del settimo turno della Serie A 2026/2027. Presso lo Stadio Luigi Penzo, gli azzurri hanno perso 1-0 per mano del gol segnato da Akor Adams al minuto 49. Durante il secondo tempo, i partenopei hanno avuto anche la possibilità di pareggiare col rigore di Kevin De Bruyne.

Tuttavia, il portiere del Venezia Filip Stankovic ha parato il tiro dagli undici metri del belga ex Manchester City. Con questo risultato, i Lagunari hanno vinto per la prima volta in quest'edizione della Serie A mentre la squadra campana ha ottenuto la quinta sconfitta nelle prime nove partite di quest'annata. Così facendo, gli azzurri hanno eguagliato una statistica negativa che risale all'inizio del XXI secolo.

Quinta sconfitta stagionale per il Napoli di Allegri

Dopo aver iniziato la stagione con una vittoria perin casa del, la squadra allenata daha ottenuto ben. La prima, tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona, contro il(1-2). Successivamente ha perso, in rimonta, allocontro l'(3-2).

In seguito, in occasione della prima giornata della league phase di Champions League, è stato battuto in casa dall'Arsenal, che ha conquistato la vittoria grazie alla rete di Odegaard. Dopo questi tre risultati negativi, gli azzurri hanno ottenuto punti in campionato avendo battuto Bologna (1-0) e Frosinone (3-0) e pareggiato 1-1 in casa della Fiorentina.

5/9 - Il Napoli ha perso 5 delle sue prime 9 partite stagionali tra tutte le competizioni (3V, 1N) per la prima volta dal 2001/02 (2V, 2N, 5P in quel caso con Luigi De Canio in panchina, quando il club militava in Serie B). Allarme.#VeneziaNapoli #SerieA pic.twitter.com/uwsCxEctlA — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 17, 2026

Nel corso di questa settimana, però, il Napoli ha ottenuto altre due sconfitte, vale a dire quelle già menzionate contro Villarreal di martedì e Venezia questo pomeriggio. Considerando campionato e massima competizione europea, la squadra campana ha perso ben cinque match nelle prime nove partite stagionali.

Tra l'altro, nelle ultime ore, il noto portale di statistiche Opta ha riportato che la squadra di Allegri ha eguagliato la statistica negativa che risale alla stagione 2001/2002. In quegli anni, il club era in Serie B, aveva come allenatore Luigi De Canio ed aveva perso contro Siena (1-2), Palermo (3-0), Ancona (1-2), Modena (4-1) ed Empoli (1-0).