Nesta prima di Monza-Torino: “Domani tornerà Pessina. Vogliamo giocarcela”

Il Monza è chiamato a vincere nel lunch-match di domani. Contro i granata serve rilanciarsi e sperare nei passi falsi delle dirette rivali.

Michele Massa 1 marzo 2025 (modifica il 1 marzo 2025 | 14:25)

Le parole di Alessandro Nesta alla vigilia di Monza-Torino. Per la squadra fanalino di coda della nostra Serie A servono i tre punti per provare l'aggancio al Veneziapenultimo (che affronterà l'Atalanta). La salvezza dista nove punti, una missione difficile ma non impossibile, ma servirà iniziare a vincere quanto prima.

Le parole di Alessandro Nesta prima di Monza-Torino — QUESTIONE DI STIMOLI - "Stiamo cercando di stimolare tutti i giocatori con tutti i modi possibili. Per la partita di domani contro il Torino portiamo Pessina in panchina e anche Gagliardini sta accelerando. Poi quando vai a casa rivedi meglio le partite penso che a Roma potevamo far meglio anche se ci mancava qualcuno. Non possiamo assolutamente essere così molli e arrendevoli. Fare sette falli in una partita in cui non hai possesso palla sono troppo pochi. Recuperiamo Birindelli, D'Ambrosio e portiamo anche Castrovilli".

SUL TORINO -"Il Torino è cresciuto molto, all'andata erano in un brutto momento e non siamo stati capaci di portare a casa la vittoria. La squadra è chiaro che non sia felice al massimo, ma le partite con le squadre alla nostra portata dobbiamo giocarcele. Loro sono una bella squadra, costruita bene, per lottare".

LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI -"Non me lo chiedo neanche, il tifoso è giusto che provi gioie e arrabbiature, dipende tutto da noi e se i risultati non arrivano può succedere di tutto".

LA SORPRESA DI SPALLETTI - "Non era programmata questa visita, dopo Roma ho trovato una chiamata sul cellulare da un numero, era Spalletti, mi ha visto triste in conferenza post-partita e perciò è venuto a trovarmi al centro sportivo. Mi ha dato consigli ed è stato super, lo ringrazio, anche a nome della squadra. Non so se è venuto a vedere qualche giocatore, anche perché siamo ultimi e i pensieri sono altri. La nazionale non si regala".