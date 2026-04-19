Pareggio nullo per la Roma che rallenta il percorso in zona Champions

Giammarco Probo 19 aprile - 14:15

Altro passo falso per la Roma, che dopo il pareggio contro l’Atalanta vede complicarsi ulteriormente la rincorsa a un posto in UEFA Champions League. I giallorossi rallentano ancora e la distanza dalla zona che vale l’Europa che conta si amplia, in un momento della stagione in cui ogni punto perso pesa in maniera significativa. A rendere il percorso ancora più in salita c’è anche un calendario tutt’altro che favorevole, con sfide delicate all’orizzonte contro Bologna e Lazio, due avversarie dirette e in piena corsa per obiettivi importanti.

Molto dipenderà anche dai risultati delle rivali come Milan e Juventus, impegnate nelle prossime ore: i loro esiti contribuiranno a delineare con maggiore chiarezza le reali ambizioni della Roma in questo finale di stagione e, di conseguenza, le prospettive in vista della prossima annata. Al termine della gara, il tecnico Gian Piero Gasperini è intervenuto ai canali ufficiali del club, commentando il pareggio ottenuto contro la sua ex squadra e analizzando la prestazione dei suoi con lucidità.

Le dichiarazioni di Gasperini dopo il pareggio con l'Atalanta — LE PAROLE DEL TECNICO AL FISCHIO FINALE -"Nel primo tempo meritavamo e dovevamo andare in vantaggio. L'Atalanta è una squadra fortissima, che ha qualità ma soprattutto con dei cambi importanti. Da quello che ho visto mi è parso di capire che loro si accontentassero molto più del pareggio ad un certo però è stata una partita equilibrata".

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IL PENSIERO DI GASPERINI SULL'ATTACCO GIALLOROSSO -"Abbiamo creato tantissime occasioni e anche tirando in porta molto più di loro. Complimenti a tutti questi ragazzi. Mancano cinque partite, non ci arrendiamo, nulla è ancora scritto e noi non molliamo e continuiamo a giocare così".