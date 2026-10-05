Uno degli incontri che andrà in scena in questo fine settimana metterà di fronte il Sassuolo allenato da Alberto Aquilani ed il Milan. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della sesta giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 18:00 di domenica 11 ottobre e si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, che ospita le partite casalinghe della squadra neroverdi. Entrambi i club si stanno preparando con le sessioni di allenamento svolte nel corso della prima sosta per le Nazionali di quest'annata. Nel corso della giornata odierna, Aquilani è stato intervistato da Sky Sport. In vista della partita di domenica contro la squadra di Ruben Amorim, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Sassuolo, Aquilani: "Abbiamo le armi per competere contro il Milan"

Il tecnico neroverde, ex centrocampista rossonero, ha parlato di, il quale è stato convocato dalla. Le sue: "Gli ho messo in testa la Nazionale da quand'è arrivato. Non ci aspettavamo che venisse chiamato subito, ora gli dobbiamo mettere in testa che ci deve restare per tanti anni dato che ha l'età giusta per fare certe cose". In seguito, ha parlato di, indisponibile a causa di un grave infortunio subito durante il Mondiale: "Lo aspettiamo. Il suo infortunio richiede tempo ma per noi sarà importante".

Reggio Emilia, Italia - 13 settembre 2026: Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, osserva durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Successivamente ha parlato di Alphadjo Cisse, rossonero da lui allenato la scorsa stagione al Catanzaro: "Spero di vederlo poco in campo. Però mi fa piacere, è un ragazzo che ho avuto in un campionato difficile come la Serie B. Ho visto la sua crescita e sono felice". In seguito la speso qualche parola su Jorge Jesus, che Aquilani ha avuto come tecnico allo Sporting Lisbona: "Ha idee chiare sul campo e con lui ho vissuto un'esperienza positiva". Parlando del Milan, invece, ha dichiarato: "Quest'anno il campionato è difficile e competitivo, c'è stato un miglioramento con le regole ed il ritmo è più alto. Domenica sarà un match difficile. Giocheremo contro una grande squadra ma abbiamo le nostre armi per competere e continuare a crederci".