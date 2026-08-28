Il Sassuolo cerca i primi punti di questo campionato. Dopo il KO alla New Balance Arena contro l'Atalanta, la squadra di Alberto Aquilani ospiterà domani sera il Torino al Mapei Stadio. Fischio di inizio alle 18:30. Come gli emiliani, anche i Granata sono alla ricerca dei primi punti di questa stagione dopo la sconfitta contro il Milan. Nel frattempo, questa mattina Aquilani ha tenuto la conferenza stampa pre partita.

Sassuolo, Aquilani carica la squadra: "Mi aspetto una partita di grossa attenzione"

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Dimenticare Bergamo e ripartire subito. Questo è il compito del Sassuolo nella sfida di domani contro il. La sconfitta controha lasciato molto amaro in bocca ad Albertoma nel KO contro la squadra dil'exvuole vedere solo gli aspetti positivi. I punti da cui ripartire nella sfida di domani sera: "Nonostante siamo arrabbiati perché abbiamo perso, la sconfitta ci deve dare delle certezze affinché noi sappiamo che possiamo andare a Bergamo e fare quel tipo di partita contro una squadra molto forte, una squadra che lotterà per i vertici. Questo per me deve essere un segnale che loro devono recepire perché vuol dire che si deve continuare su questa strada, che si devono migliorare diverse cose, che l'errore fa parte del gioco e che bisogna crederci".La sfida di domani contro ilsarà importante per ottenere i primi punti della stagione. Ma importante anche dal punto di vista personale: stiamo parlando del confronto con l'amico e collega Ignazio: "Ignazio è un amico, siamo cresciuti insieme perché abbiamo giocato insieme, abbiamo avuto un percorso anche da allenatori un po' analogo, un po' parallelo come dicevi, quindi è un allenatore che stimo".

Come affrontare i Granata?: "Torino è una squadra importante, una squadra che ha già delle idee e quindi per noi sarà una partita da prendere veramente con le pinze perché è una buona squadra. Mi aspetto una partita domani di grossa attenzione. Io l'altro giorno parlavo di coraggio e umiltà e queste due componenti le ho viste a Bergamo. Adesso andiamo ad aggiungere un po' di consapevolezza proprio ai fini del risultato".

Tra infortuni e mercato: la situazione

La partita contro ilarriva negli ultimi giorni della sessione estiva di calcio. Una distrazione in meno per il proseguo della stagione?: "Sicuramente qualcosa arriverà, ancora no, so che Esposito sta facendo le visite, però finché non li vediamo qui aspettiamo a pronunciarci. Abbiamo recuperato diversi giocatori, questo è già per me qualcosa di importante, stanno meglio, hanno fatto una settimana completa, quindi per me questa è una buonissima notizia".

La situazione infortuni. L'infermeria sembra che lentamente si stia: "Innanzitutto Idzes è pienamente recuperato, è arrurabile. Poi abbiamo Cinquegrano, Missori, Di Bitonto, Macchioni, Odenthal. Abbiamo i giocatori che avevamo la settimana in più con Idzes e Leysen che hanno fatto una settimana in più. La situazione è questa, Walukiewciz è ancora fuori, adesso facciamo l'ultimo allenamento e vediamo di scegliere i giocatori più adatti alla partita per domani".

CAGLIARI, ITALIA - 17 MAGGIO: Sebastiano Esposito del Cagliari celebra il suo gol 1-1 durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Torino FC allo Stadio Sant'Elia il 17 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Per quanto riguarda il mercato, il Sassuolo nelle ultime ore ha ingaggiato Sebastiano Esposito per l'attacco. L'ex Cagliari arriva al Mapei come sostituto di Andrea Pinamonti, passato alla Lazio. Sul neo giocatore neroverde, che sarà in ballottaggio con Bowie, Aquilani si è espresso: "Sono due attaccanti differenti, Andrea è sempre stato un attaccante da area di rigore mentre Sebastiano in queste ultime esperienze si è sempre trovato a giocare vicino a un attaccante. È un ragazzo che conosce il calcio e quindi secondo me non sarà un problema. Lo voglio vedere come attaccante perché secondo me ha tutto per diventare un attaccante. Poi può giocare con Bowie sì sicuramente perché possono giocare anche insieme, però aspettiamo perché io ho detto finché non lo vedo".