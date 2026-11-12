Inizia ufficialmente l'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina del Sassuolo. Il nuovo tecnico neroverde è stato presentato questa mattina al Mapei Football Center, parlando per la prima volta del suo nuovo incarico e delle ambizioni della squadra. Parole di entusiasmo e soprattutto tanta voglia di mettersi subito al lavoro, con un ringraziamento speciale alla famiglia Squinzi, il presidente e il direttore sportivo Francesco Palmieri per l'opportunità ricevuta.

Le parole di D'Aversa e le ambizioni del suo nuovo Sassuolo

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" ha dichiarato il nuovo tecnico neroverde, evidenziando la convinzione di poter lavorare con una squadra dotata di qualità importanti, nonostante le difficoltà attraversate recentemente. Il primo obiettivo su cui lavorare sarà quello di permettere ai giocatore di esprimere nuovamente il loro potenziale, attraverso il lavoro quotidiano.Uno dei primi argomenti trattati ha riguardato il lavoro svolto dal precedente tecnico Alberto Aquilani, a cui D'Aversa ha voluto riconoscere i meriti: ", io fino ad adesso non ho avuto alcun problema e bisogna dare merito a chi c'era prima". Per quanto riguarda il sistema di gioco, il neo tecnico non ha voluto anticipare le proprie idee sul reparto difensivo affermando: "Che sia difesa a tre o a quattro, l'importante ora sono i concetti. Questa è una squadra che ha qualità tecniche ma se non si va a vincere il duello, se non c'è la determinazione, tutto diventa più difficile".

Un altro aspetto significativo della conferenza ha riguardato l'aspetto psicologico con una domanda sulle certezze da ricostruire il tecnico ha risposto: "Bisogna ritrovare l'autostima. I giocatori si sono sentiti responsabili delle ultime prestazione e del fatto che venga mandato via l'allenatore, ma ora vorrei che venissimo con entusiasmo, con la voglia di allenarsi e di risolvere le problematiche". Il cambio in panchina, secondo l'allenatore non può rappresentare automaticamente la soluzione a tutti i problemi, i calciatori devono comprendere che il proprio contributo sarà fondamentale per uscire dalla situazione attuale.

TORINO, ITALIA - 26 APRILE: Roberto D'Aversa Head Coach del Torino FC reagisce durante la Serie A match tra Torino FC e FC Internazionale allo Stadio Olimpico Grande Torino il 26 aprile 2026 a Torino, Italia. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Durante la presentazione a D'Aversa è stato chiesto un opinione sugli aspetti positivi e negativi delle partite del Sassuolo e dell'idea che si è fatto sul dualismo Muric-Turati per la porta neroverde: "Io ho visto tre partite dal vivo. Contro il Torino la squadra ha fatto una bella gara, è stata brava a portarla a casa. A Bologna avrebbero meritato un risultato pieno, penso che avrebbero meritato di vincere più con il Bologna che con il Torino, poi con la Roma, c'era una squadra strabiliante in questo momento, non era semplice. Mentre le altre gare non destavano segni di preoccupazione, quella con la Roma sì e bisogna lavorare per migliorare. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, quasi sempre, si fa una gerarchia con il primo e il secondo, a differenza dei giocatori di movimento, poi sta a loro che questa gerarchia rimanga o cambi. Muric lo conosco, ora sto allenando Turati, poi allenarli dà una visione diversa e stabilire delle gerarchie".

L'allenatore si è poi soffermato sulle condizioni fisiche in cui ha trovato la squadra: " Non ritengo che la situazione sia così complicata, anche se molto dipende dalle richieste dell’allenatore. Un conto è impostare il gioco sul predominio del possesso palla, un altro è puntare sull’intensità o su un sistema basato sui duelli individuali: ogni filosofia richiede caratteristiche e componenti differenti. L’aspetto che mi ha colpito maggiormente è la disponibilità del gruppo al lavoro, un elemento fondamentale. Con il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali potremo avere un quadro più completo e fare valutazioni complessive. Quando arriva un nuovo allenatore, inizialmente si tende ad andare a mille, ma l'importante è riuscire a mantenere questo atteggiamento e questa intensità fino al termine della stagione. Qui abbiamo tutte le strutture e le risorse necessarie: basta entrare dal cancello per rendersi conto della presenza di tre o quattro campi di allenamento. Tutto questo deve rappresentare un valore aggiunto, senza però rischiare di adagiarsi sugli agi e sulle possibilità che abbiamo a disposizione. Il direttore sportivo ha il compito di costruire la squadra, la famiglia Squinzi è un punto di riferimento a livello mondiale e noi abbiamo il dovere di trasformare queste potenzialità in risultati concreti".

La conferenza si è chiusa con un messaggio chiaro da parte dell'allenatore: adesso servono lavoro, responsabilità e risultati. D'Aversa ha trovato una rosa nella quale crede, ma dovrà riuscire a trasformare rapidamente questa fiducia in prestazioni convincenti. Il nuovo corso neroverde è appena cominciato.