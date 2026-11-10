Il Sassuolo ha scelto il suo nuovo allenatore. Come comunicato dalla stessa società neroverde, la panchina è stata affidata a Roberto D'Aversa. Nelle ultime ore il nome più quotato era quello di Vincenza Montella, ma alla fine il club del Mapei ha deciso di affidare la guida della squadra all'ex centrocampista, reduce dalla breve esperienza al Torino. Sempre da subentrato. Per il nativo di Stoccarda un contratto fino al 30 giugno 2027.

Roberto D'Aversa nuovo allenatore del Sassuolo: il comunicato

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Alla fine ilha scelto Roberto D'Aversa come nuovo allenatore dei neroverdi dopo l'esonero di Alberto. La società emiliana è andata in questa direzione dopo una fase di valutazioni anche sul nome di Vincenzo. Il nativo di Stoccarda ed ex centrocampista di, ha firmato un contratto fino a giugno 2027 senza opzione. Nel caso in cui dovesse fare bene, l'allenatore potrebbe poi essere riconfermato.Prima del, il classe '75 aveva allenato, con la quale ha ottenuto la promozione in Serie A nel 2018,. Con i granata, come ricordiamo,anche in questo caso è arrivato da subentrato e dopo il suo approdo il club di Cairo è riuscito a risalire la classifica grazie alle 5 vittorie e ai tre pareggi nelle restanti 12 partite. Un buon andamento che, però, non è bastato per confermare il tecnico azzurro.

GENOVA, ITALIA - 5 DICEMBRE: L'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, reagisce durante la partita di Serie A tra UC Sampdoria e SS Lazio allo stadio Luigi Ferraris, il 5 dicembre 2021 a Genova, Italia. (Foto di Getty Images)

Di seguito il comunicato del Sassuolo: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center".