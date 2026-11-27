Dopo l'infortunio in Nations League, Adzic e la Juventus, proprietaria del suo cartellino, hanno scelto di procedere con l'operazione
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La sosta per le nazionali ha lasciato in eredità una tegola pesante sia per il Sassuolo sia per la Juventus. Vasilije Adzic, di proprietà del club bianconero ma attualmente in prestito ai neroverdi, si è sottoposto in Francia a un intervento chirurgico al ginocchio per risolvere il problema rimediato durante l'ultimo impegno con il Montenegro. L'operazione, eseguita a Lione dopo gli approfondimenti dello staff medico della Juventus, si è conclusa positivamente. A rassicurare l'ambiente e i tifosi sulle proprie condizioni è stato lo stesso Adzic, attraverso un post Instagram, con cui ha annunciato la buona riuscita dell'intervento e l'imminente avvio del percorso riabilitativo.
L'infortunio in Nations LeagueL'episodio risale allo scorso 15 novembre, durante la sfida di Nations League vinta per 4-1 dal Montenegro contro Cipro. Adzic era rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che gli aveva procurato un trauma al ginocchio, costringendolo a chiedere il cambio già al 39' del primo tempo. Rientrato in Italia e sottoposto ai primi esami strumentali, il giocatore è stato consigliato dalla Juventus verso ulteriori consulenze specialistiche in Francia, fino alla decisione condivisa di intervenire chirurgicamente. Al momento non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero necessari, ma l'iter per il rientro prenderà il via subito dopo le prime fasi post-operatorie.
Le parole di Adzic dopo l'operazioneSubito dopo l'intervento, lo stesso Adzic ha voluto condividere un messaggio sul proprio profilo Instagram per ringraziare chi gli è rimasto accanto in questi giorni complicati. Nel testo, il centrocampista montenegrino ha espresso la propria fiducia verso il rientro: "Dio, so che non mi metteresti mai davanti a qualcosa che non posso affrontare. Uscirò da questo infortunio ancora più forte e consapevole. Sono cose che possono succedere, ma la cosa più importante è come reagiamo. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e per i vostri messaggi, ci vediamo presto!".
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