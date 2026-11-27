La sosta per le nazionali ha lasciato in eredità una tegola pesante sia per il Sassuolo sia per la Juventus. Vasilije Adzic, di proprietà del club bianconero ma attualmente in prestito ai neroverdi, si è sottoposto in Francia a un intervento chirurgico al ginocchio per risolvere il problema rimediato durante l'ultimo impegno con il Montenegro. L'operazione, eseguita a Lione dopo gli approfondimenti dello staff medico della Juventus, si è conclusa positivamente. A rassicurare l'ambiente e i tifosi sulle proprie condizioni è stato lo stesso Adzic, attraverso un post Instagram, con cui ha annunciato la buona riuscita dell'intervento e l'imminente avvio del percorso riabilitativo.

L'infortunio in Nations League

L'episodio risale allo scorso 15 novembre, durante la sfida divinta per 4-1 dal Montenegro contro Cipro.era rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che gli aveva procurato un, costringendolo a chiedere il cambio già al 39' del primo tempo. Rientrato in Italia e sottoposto ai primi esami strumentali, il giocatore è stato consigliato dallaverso ulteriori consulenze specialistiche in Francia, fino alla decisione condivisa di intervenire chirurgicamente. Al momento non sono stati ancora resi noti i tempi di recupero necessari, ma l'iter per il rientro prenderà il via subito dopo le prime fasi post-operatorie.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 17 AGOSTO: Vasilije Adzic dell'US Sassuolo festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Sassuolo Calcio e Cesena FC allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 17 agosto 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le parole di Adzic dopo l'operazione

Caricamento post Instagram...

Subito dopo l'intervento, lo stessoha voluto condividere un messaggio sul proprio profilo Instagram per ringraziare chi gli è rimasto accanto in questi giorni complicati. Nel testo, ilha espresso la propria fiducia verso il rientro: "Dio, so che non mi metteresti mai davanti a qualcosa che non posso affrontare.. Sono cose che possono succedere, ma la cosa più importante è come reagiamo. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro sostegno e per i vostri messaggi, ci vediamo presto!".Un segnale che accompagna l'inizio della riabilitazione, attesa inquanto a