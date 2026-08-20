Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2026/2027 con il Como di Cesc Fabregas che farà il suo esordio in casa dell'Udinese. Le due squadre appena menzionate, infatti, si sfideranno in occasione della prima giornata della nuova edizione della massima divisione italiana. Il match avrà inizio alle ore 18:30 di sabato 22 agosto e si disputerà presso il Bluenergy Stadium della città friulana. Nel corso della giornata odierna, in conferenza stampa l'allenatore dei Lariani ha presentato la gara che avrà luogo tra due giorni.

Udinese-Como, Fabregas: "Tutti i giocatori saranno a disposizione"

In primo luogo, l'ex centrocampista di grandi club come Arsenal,ha commentato la scorsa annata e parlato deglidi quella nuova. Le sue: "Abbiamo avuto una crescita positiva, ma ora. Tutti i club crescono e si rinforzano col calciomercato e vedremo cosa succederà. Il nostro obiettivo è quello di ritrovarci come lo scorso anno e. Saràdato che abbiamo tre competizioni e giocheremo ogni tre giorni. Le incognite sono tante, ma Serie A e Coppa Italia sono molto importanti per noi". In seguito, ha dato un aggiornamento sulledi: "A livello muscolare era leggermente affaticato, ma è normale e non volevamo rischiarlo. Contro l'Udinese ci sarà così come tutti gli altri".

Liverpool, Inghilterra - 16 agosto 2026: Cesc Fabregas, allenatore del Como, reagisce durante l'amichevole tra Liverpool e Como ad Anfield. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Successivamente, Fabregas ha elogiato Mattia Liberali: "Sono molto contento per lui. Si tratta di una persona eccezionale e vederlo giocare ad alti livelli contro Arsenal e Liverpool mi ha fatto un certo effetto. La lunghezza del suo percorso dipenderà soltanto da lui, ma se continua così ci darà tante soddisfazioni". Lo spagnolo, poi, ha parlato della difesa: "I giocatori sono gli stessi, c'è qualcuno di nuovo ma manca quel plus per fare un passo in avanti. Adesso abbiamo Chalobah, un difensore forte. Lo scorso anno, mi aspettavo da Ramon 4/5 mesi di adattamento ed invece è stato importante da subito". Infine, ha parlato di Addai, che da febbraio è fermo a causa della lesione al tendine d'Achille: "Adesso si sta allenando da solo e tra due settimane dovrebbe tornare in gruppo. Nel giro di un mese dovrebbe essere pronto per il ritorno in campo".