Il Como fa sul serio per Moise Kean. Dopo il primo rifiuto della Fiorentina, il club lariano prepara un nuovo assalto per il centravanti italiano: pronta una cifra più alta e una trattativa che può entrare nella fase calda e cambiare gli equilibri della Serie A.

Kean, il nuovo rilancio del Como

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La prima offerta e il rifiuto della Fiorentina

Stando agli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, ilsarebbe pronto a tornare alla carica percon una proposta sensibilmenterispetto alla prima. La Fiorentina infatti, ha respinto l'offerta iniziale da 30 milioni di euro complessivi e continua aalmenoi per prendere in considerazione la cessione del centravanti. Ladovrebbe quindi avvicinarsi alla valutazione richiesta dai Viola e le indiscrezioni più recenti parlano di un'offerta nell'ordine dei, anche se la struttura definitiva dell'operazione non è ancora stata definita.Ilufficiale delè arrivato attorno alla giornata del 17 agosto, quando è stata messa sul tavolo l'offerta dei lariani per: 5 milioni di prestito oneroso e altri 25 milioni per l'obbligo di riscatto, per un. Una proposta che però sarebbe stata ritenutadalla Fiorentina, che non ha intenzione di privarsi facilmente del proprio centravanti titolare, lo scorso anno protagonista nell'annata complicata della Viola con 9 gol. Il punto di partenza del club fiorentino è chiaro: almeno 40 milioni.

FIRENZE, ITALIA - 14 AGOSTO: Moise Kean dell'ACF Fiorentina in azione durante la partita di Coppa Italia tra ACF Fiorentina e Benevento Calcio all'Artemio Franchi il 14 agosto 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Kean vuole il Como: la posizione dell'attaccante

Ladel giocatore potrebbe rivelarsi uno degli elementiè considerato il principale obiettivo offensivo die ilcontinua a lavorare per portarlo sul largo. Il centravanti inoltre, secondo quanto riportato dai vari media, sarebbealla possibilità di trasferirsi, anche considerando la prospettiva di giocare lacon la squadra lariana, ma la, comprensibilmente, ha ancora il coltello dalla parte del manico: Kean è infatti legato al club fino al 2029 e i viola non hanno necessità di venderlo a qualsiasi cifra. Il nuovorappresenta dunque un passaggio fondamentale: il Como deve decidere quanto spingersi, mentre la Fiorentina aspetta una proposta che si avvicini concretamente alla propria