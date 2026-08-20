Il Como non molla Moise Kean e studia il rilancio: la Fiorentina vuole almeno 35/40 milioni per separarsi dall'attaccante italiano
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Il Como fa sul serio per Moise Kean. Dopo il primo rifiuto della Fiorentina, il club lariano prepara un nuovo assalto per il centravanti italiano: pronta una cifra più alta e una trattativa che può entrare nella fase calda e cambiare gli equilibri della Serie A.
Kean, il nuovo rilancio del ComoStando agli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, il Como sarebbe pronto a tornare alla carica per Kean con una proposta sensibilmente migliorata rispetto alla prima. La Fiorentina infatti, ha respinto l'offerta iniziale da 30 milioni di euro complessivi e continua a chiedere almeno 40 milioni per prendere in considerazione la cessione del centravanti. La nuova proposta dovrebbe quindi avvicinarsi alla valutazione richiesta dai Viola e le indiscrezioni più recenti parlano di un'offerta nell'ordine dei 35/40 milioni, anche se la struttura definitiva dell'operazione non è ancora stata definita.
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La prima offerta e il rifiuto della FiorentinaIl primo passo ufficiale del Como è arrivato attorno alla giornata del 17 agosto, quando è stata messa sul tavolo l'offerta dei lariani per Kean: 5 milioni di prestito oneroso e altri 25 milioni per l'obbligo di riscatto, per un totale di circa 30 milioni. Una proposta che però sarebbe stata ritenuta insufficiente dalla Fiorentina, che non ha intenzione di privarsi facilmente del proprio centravanti titolare, lo scorso anno protagonista nell'annata complicata della Viola con 9 gol. Il punto di partenza del club fiorentino è chiaro: almeno 40 milioni.
Kean vuole il Como: la posizione dell'attaccanteLa posizione del giocatore potrebbe rivelarsi uno degli elementi decisivi: Kean è considerato il principale obiettivo offensivo di Cesc Fabregas e il Como continua a lavorare per portarlo sul largo. Il centravanti inoltre, secondo quanto riportato dai vari media, sarebbe aperto alla possibilità di trasferirsi, anche considerando la prospettiva di giocare la Champions League con la squadra lariana, ma la Fiorentina, comprensibilmente, ha ancora il coltello dalla parte del manico: Kean è infatti legato al club fino al 2029 e i viola non hanno necessità di venderlo a qualsiasi cifra. Il nuovo rilancio rappresenta dunque un passaggio fondamentale: il Como deve decidere quanto spingersi, mentre la Fiorentina aspetta una proposta che si avvicini concretamente alla propria valutazione.
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