Venezia, Di Francesco: “Mi aspetto una Roma molto aggressiva”

Il Venezia è ospite domani alle 15 della Roma di Ivan Juric. Dopo la vittoria con il Genoa , il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così il match dell'Olimpico in conferenza stampa: "Gara dal grande valore emozionale per me? Penso più al Venezia che al mio passato alla Roma. La squadra sta lavorando nel giusto modo e mi aspetto altre risposte. Cerchiamo un lavoro non solo sul campo, ma anche di tenuta mentale e tattica. Se recupera qualcuno? Nicolussi Caviglia dopo la squalifica, qualche dubbio lo ho su Yeboah che ha avuto un problemino".

Venezia, Di Francesco prima della sfida coi giallorossi

"Formazione? Farò qualcosa di diverso - spiega Di Francesco -, preparo sempre strategie differenti, non è la stessa partita del Genoa. Ci saranno momenti in cui avremo il pallino, in altre in cui meno. Che Roma mi aspetto? Aggressiva, come princìpi di gioco e come aggressività in generale. Mi aspetto del turnover visto che arrivano da diverse partite. Se mi aspetto o spero che Dybala sia fuori? Non posso sperare in questo, lui fa la differenza e io guardo ai miei".