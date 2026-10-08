Il ritorno in Serie A del Venezia doveva essere accompagnato dall'entusiasmo di una promozione meritata di pochi mesi prima, invece, dopo appena cinque partite, il clima in laguna è diventato pesante. La squadra di Giovanni Stroppa ha iniziato in campionato con cinque sconfitte consecutive, di cui due scontri salvezza contro Lecce e Frosinone, subendo tredici gol e realizzandone quattro, senza riuscire a conquistare nessun punto. Un bilancio che ha fatto scattare le riflessioni della società sull'allenatore.

I numeri dell'avvio di campionato sono preoccupanti

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La posizione diè in bilico dopo lenelle prime cinque ein classifica. L'avvio deludente di stagione ha messo sotto osservazione la posizione del tecnico che si gioca tutto nella complicata partita di lunedì sera a Bergamo contro l'. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, la società ha già sondato il terreno per eventuali alternative: tra i nomiin pole ci sonoA rendere ancora più delicato il momento sono le aspettative della società dopo essere stata una delle più attive nel. Gli investimenti sono stati pesanti, mettendo sul piatto più diper rinforzare la squadra ed affrontare il ritorno in Serie A. Un dato che rende il mercato dei lagunari il piùtra le neopromosse, senza però i risultati sperati.

Il colpo principale del mercato estivo è stato Akor Adams, arrivato per 16 milioni di euro dal Siviglia. Il classe 2000, attaccante nigeriano, ha firmato un contratto fino al 2030 e rappresenta l'investimento più costoso della storia del club. Alle sue spalle, per investimento, ci sono Albion Rrhamani e Armel Bella-Kotchap, il primo è stato acquistato dallo Sparta Praga, mentre il secondo dall'Hellas Verona dopo la buona passata stagione.

Venezia FC - ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VENEZIA, ITALIA - 11 SETTEMBRE: Akor Adams del Venezia festeggia il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Venezia FC e ACF Fiorentina allo stadio Pier Luigi Penzo, l'11 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Nonostante la lunga pausa nazionali, il Venezia ha deciso di confermare Stroppa e non procedere all'esonero. Anche lo spogliatoio sembra abbia manifestato fiducia nei confronti dell'allenatore, un elemento che ha avuto un peso importante nella scelta di proseguire al momento con il tecnico della promozione.

Il campionato però non aspetta e il Venezia ha l'obbligo di muovere la classifica, tutto passa da lunedì 12 Ottobre, dove i lagunari sfideranno a Bergamo l'Atalanta di Maurizio Sarri, una sfida complicata ma un occasione per capire se la squadra riuscirà a dare una risposta sul campo e se riuscirà a non far esonerare il proprio allenatore.