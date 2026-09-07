Il Gallo segna e si fa perdonare con l'Udinese, ma lo score nel derby tutto suo con i rigori è da record negativo

"Un Gallo tra i canarini". Non ci stiamo riferendo ad una favola, ma all'ormai certo arrivo di Andrea Belotti al Modena. Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, l'ex attaccante di Torino e Roma, reduce da una sfortunata stagione al Cagliari, è atteso nella prossime ore nella città emiliana per sostenere le visite mediche. Galloppa potrà così disporre di una valida arma nella sua lotta per la promozione.

Modena, tutto pronto per l'arrivo di Belotti: stasera l'arrivo in città

🚨🟡🔵 BREAKING

🇮🇹 Andrea Belotti wraca do Modeny!



✍️ Napastnik podpisze roczny kontrakt z opcją przedłużenia. Oficjalne ogłoszenie jutro. https://t.co/JXG0Y00O8x pic.twitter.com/Jq8214rsGm — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) September 7, 2026