Rimasto svincolato dopo l'avventura al Cagliari, "il Gallo" si prepara a diventare un nuovo giocatore del club emiliano: tutto pronto per le visite mediche

Mattia Celio
Torino FC v Udinese Calcio - Serie A

Il Gallo segna e si fa perdonare con l'Udinese, ma lo score nel derby tutto suo con i rigori è da record negativo

"Un Gallo tra i canarini". Non ci stiamo riferendo ad una favola, ma all'ormai certo arrivo di Andrea Belotti al Modena. Come riporta l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, l'ex attaccante di Torino e Roma, reduce da una sfortunata stagione al Cagliari, è atteso nella prossime ore nella città emiliana per sostenere le visite mediche. Galloppa potrà così disporre di una valida arma nella sua lotta per la promozione.

Modena, tutto pronto per l'arrivo di Belotti: stasera l'arrivo in città

Andrea Belotti riparte dal Modena. Come riporta Fabrizio Romano, l'attaccante azzurro è ormai prossimo ad aggregarsi alla squadra di Daniele Galloppa. Questa sera è previsto l'arrivo in città e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche per poi iniziare ufficialmente la sua avventura con i canarini. Belotti, come ricordiamo, è reduce da una nuova stagione sfortunata con la maglia del Cagliari, chiusa troppo presto a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, subìta nella sfida contro l'Inter.
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Il nativo di Calcinate torna così a giocare in serie cadetta a 13 anni dall'ultima volta, ovvero quando vestiva la maglia del Palermo. Annata poi chiusa con la promozione in Serie A. Che sia di buon auspicio in vista della nuova avventura con Galloppa? Tutti se lo augurano, primo tra tutti il tecnico dei gialloblu. Belotti, dal canto suo, è in cerca di rivincite dopo le stagioni poco esaltanti con Roma, Fiorentina, Como e Benfica. Un momento difficile che ormai dura da 4 anni. Il Modena sarà dunque la nuova occasione per far capire che il Gallo riesce ancora ad alzare la cresta.

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