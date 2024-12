Reggiana-Modena, chi vince, regna. Non ci sono favoriti nel derby del Secchia, in programma sabato al Mapei Stadium: si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto, con i granata davanti ai canarini di una sola lunghezza in classifica

Vincenzo Bellino Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 03:03)

La 17ª giornata di Serie B promette spettacolo. Sono diverse le partite di cartello del terzultimo turno del girone d'andata del campionato cadetto: il Pisa ospita il Bari, Frosinone-Sassuolo è una sfida che profuma di Serie A, nonostante le due squadre vivono situazioni di classifica differenti, lo Spezia fa visita alla Sampdoria dell'ex Semplici nel derby ligure, ma con ogni probabilità il confronto più sentito sarà quello del Mapei Stadium tra Reggiana e Modena.

Scontro diretto nel derby del Secchia tra due squadre separate da un solo punto e che vogliono assolutamente allontanarsi dalla zona retrocessione. Come ha ribadito mister Gianni De Biasi, intervenuto in ESCLUSIVA ai nostri microfoni, "è difficile dire chi partirà favorito, ad ogni modo non sarà una gara decisiva perchè al termine del campionato mancano ancora 22 partite, tuttavia un derby è sempre un derby e digerire un'eventuale sconfitta, non è mai semplice".

Qui Reggiana — Buon momento per la Reggiana che nelle ultime cinque partite ha totalizzato sei punti. Nell'ultimo turno di campionato la Regia ha violato il Giovanni Zini di Cremona, infliggendo una pesante sconfitta alla Cremonese, che non ha ancora deciso che cosa vuol fare da grande. Un successo che consola Condo e compagni dopo il ko immeritato nel derby col Sassuolo, in cui la Reggiana si è distinta per una prestazione molto positiva, ma è stata punita dal cinismo spietato dei neroverdi. In precedenza erano arrivati i pareggi contro Bari, in rimonta, Catanzaro, dove la rimonta è stata subita, e Cesena, ex squadra di mister Viali, dove la vittoria era sembrata addirittura alla portata. Il derby col Modenaè un altro banco di prova importante, che dirà all'allenatore trevigiano a che punto è la squadra e verso quali orizzonti potrà spingersi.

Qui Modena — Il Modena occupa attualmente la 14ª posizione, a -1 dalla . Il ruolino di marcia della squadra di Mandelli, subentrato alla 13ª giornata al posto di Bisoli, è simile a quello della Reggiana: 6 punti nelle ultime quattro, una vittoria e tre pareggi per il nuovo condottiero che fino a questo momento non conosce sconfitta. E chissà che questo non sia di buon auspicio per i canarini che non battono la Regia in trasferta dal 1950.

Reggiana-Modena, probabili formazioni — REGGIANA (4-4-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Marras, Sersanti, Reinhart, Portanova; Vergara, Pettinari. Allenatore: William Viali.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz; Beyuku, Gerli, Santoro, Idrissi; Palumbo, Caso; Mendes. Allenatore: Paolo Mandelli

Reggiana-Modena, un successo a testa lo scorso anno — Nelle ultime cinque sfide casalinghe la Reggiana ha battuto il Modena tre volte, due gare invece si sono concluse in parità. Lo scorso anno i canarini vinsero 2-1 al Braglia, ma al ritorno persero 1-0 nel match che regalò la salvezza ai granata. L'ultimo successo dei canarini dalla sponda opposta del Secchia è datata 15 ottobre 1950, più di 70 anni fa.

Reggiana, il Modena è favorito — Stando alle quote dei bookmakers, il Modenaè leggermente favorito a quota 2.65, mentre un successo della Reggiana è proposto a 2.80. Possibile Segno X, che potrebbe anche essere l'esito più probabile, è quotato a 2.90. Storicamente il Derby del Secchia non è una gara che regala molte reti, sei delle ultime sette sfide hanno registrato sia l'esito Under 2.5 (quota 1.57), sia l'esito No Goal (quota 1.80) Due ipotesi entrambi plausibili: vista l'importanza della posta in palio, le due squadre cercheranno di concedere meno spazi possibili agli avversari.