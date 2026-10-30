Nella giornata di domani, presso lo Stadio Giovanni Zini la Cremonese giocherà contro il Benevento in occasione della decima giornata della Serie B 2026/2027 e lo farà con una nuova maglia. Infatti, il club proveniente dalla Lombardia ha presentato la quarta divisa per l'annata in corso. Con questa novità, il club ha voluto rendere omaggio ad uno dei prodotti tipici della tradizione, vale a dire il torrone. I grigiorossi hanno svelato la nuova maglia sui propri canali sociali spiegando anche i vari dettagli che la rendono unica.

L'omaggio della Cremonese al torrone

Sul proprio sito ufficiale, il club lombardo ha presentato la nuova maglia con lo slogan. In questo modo, i grigiorossi hanno voluto rendere omaggio al torrone, dolce che fa parte della tradizione della città. Tra l'altro, Cremona è nota per essere la città con le: Torrone; Torre, riferimento alla torre del Duomo della città; Tognazzi, riferimento al noto attore Ugo nato proprio a Cremona. Di seguito, l'della squadra grigiorossa riguardante la nuova maglia:

"U.S. Cremonese è lieta di presentare il quarto kit della stagione 2026/27, realizzato in collaborazione con Socialidea e prodotto da Acerbis, che i grigiorossi indosseranno sabato 31 ottobre nella sfida di campionato con il Benevento. Da una storia dolciaria secolare nasce una maglia che unisce l’identità del territorio a una nuova visione estetica. Un’eccellenza locale che trova una nuova forma, da indossare dentro e fuori dal rettangolo verde".

Alcune tradizioni diventano simboli capaci di raccontare un’intera città. A Cremona, questo simbolo ha il sapore del Torrone 🍯🩶❤️



Il nostro nuovo quarto kit realizzato in collaborazione con @socialidea_it



👉https://t.co/eLhIV0E2H6 pic.twitter.com/k8kFuRvEPU — U.S. Cremonese (@USCremonese) October 30, 2026

Successivamente, il club ha spiegato alcunedella maglia: "In questo incontro tra cultura, territorio e design, il torrone richiama le tendenze più contemporanee dello sportswear diventando gradiente. Le mandorle, ingrediente iconico della tradizione, si traducono in una texture delicata, tra sfumature e giochi cromatici che ne evocano la presenza senza renderla esplicita. A ricondurre il design all’identità Cremonese sono i colori sociali, protagonisti sul colletto e sulle bande laterali, ripresi con sfumature anche nei dettagli del pantaloncino".

Quarta maglia della Cremonese per la stagione 2026/2027. (Foto presa dal sito ufficiale del club uscremonese.it)

Gli altri dettagli della maglia: "Una palette che racconta il Club attraverso un codice visivo unico e immediatamente riconoscibile. Le maniche lunghe introducono un richiamo vintage, in linea con il ritorno prepotente delle silhouette rétro. Il logo, ispirato a quello utilizzato tra gli anni ’80 e ’90, rafforza il legame con la storia del Club. Il risultato è più di una semplice maglia: è un nuovo modo di indossare Cremona, portando in campo una tradizione secolare attraverso il linguaggio di oggi".