Le parole del centrocampista dei lagunari in vista della sfida con la sua ex-squadra

Giammarco Probo 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 17:02)

In casa Venezia dopo la grandissima vittoria esterna contro il Cesena, ci si prepara al prossimo avversario. Sabato arriva il Pescara, fresco di vittoria ad Avellino, partita da non sottovalutare per la capolista. Alla vigilia della sfida contro gli abruzzesi ha parlato proprio l'ex centrocampista dei biancocelesti, Matteo Dagasso.

Le dichiarazioni di Matteo Dagasso in conferenza stampa — Il centrocampista, arrivato nella sessione invernale di calciomercato al Venezia, ha parlato del suo passato in Abruzzo, dell'impatto con il nuovo ambiente e il sogno della Serie A.

IL PROGETTO DEL VENEZIA -"Mi ha spinto il progetto ambizioso di questa società, ma soprattutto la fiducia che ho sentito fin dal primo colloquio con il direttore".

LA CHIACCHIERATA CON PLIZZARI - "Si, ci eravamo sentiti e mi ha parlato benissimo dell'ambiente. Mi ha fatto molto piacere ritrovarlo qui dopo i due anni e mezzo passati assieme a Pescara".

L'IMPORTANZA DI ZEMAN - "Ho iniziato a giocare a calcio nel Pescara, dalla scuola calcio praticamente. In primavera ho avuti diversi infortuni che mi hanno costretto ad essere lontano dal campo per diverso tempo. Poi ho avuto la fortuna di incontrare e di avere uno come Zeman, un allenatore incredibile che ringrazierò sempre, c'è ne sono pochi come lui, è stato fondamentale per il mio percorso, assieme a lui metto anche Baldini senza dubbio, altro mister che ringrazio per la mia crescita".

L'IMPATTO CON STROPPA E COMPAGNI -"Sin da subito mi sono sentito a casa, mi sono trovato subito benissimo sia con il mister che con la squadra. Mi trovo parecchio con il suo modo di giocare e sono sicuro che usciranno anche qui le mie doti migliori sul campo. I compagni mi hanno accolto alla grande, gli devo molto, mi hanno subito aiutato e sono molto contento di questo perchè influisce molto su noi giocatori questo fattore".

DAGASSO GIOCATORE -" In Abruzzo nella mia avventura a Pescara ho fatto sia il playmaker che la mezzala, ma se dovessi scegliere preferisco giocare da mezzala, mi trovo meglio. Adoro avere la palla, partecipare alla manovra e soprattutto inserirmi per fornire assist e segnare".

LA SFIDA CONTRO IL PESCARA - " Sarà sicuro una partita che sentirò molto, ha un sapore speciale per me. E' bellissimo rincontrare i miei ex compagni con cui hai condiviso momenti belli e brutti durante la tua carriera. Però siamo professionisti e dobbiamo pensare alla partita, non vedo l'ora di scendere in campo".