Tra i club che, in questa stagione, sta disputando al Serie C figura anche il Bari. La squadra proveniente dalla Puglia, infatti, si trova nel Girone C della terza divisione del calcio italiano. In questo momento, i biancorossi che hanno come allenatore Massimo Rastelli occupano la seconda posizione in classifica del proprio gruppo con 16 punti, gli stessi del Potenza che è primo grazie alla differenza reti. Oltre al campo, però, il club del capoluogo pugliese sta combattendo anche una battaglia di tipo legale. Nelle ultime ore, però, questa vicenda ha subito una svolta molto importante che potrebbe portare alla conclusione.

Bari, la vicenda legale si avvicina alla conclusione

Nel corso della giornata odierna, TeleSveva ha riportato un aggiornamento riguardante la vicenda legale che vede coinvolta la squadra della terza serie italiana. Infatti, ladel capoluogo pugliese ha preso la decisione di, a livello formale, ladinei confronti del club. Ciò significa che il caso si sta avvicinando alla conclusione e manca soltanto la dichiarazione ufficiale delperil procedimento in maniera definitiva. La svolta è arrivata grazie all'impegno economico della Filmauro, azienda proprietaria della squadra biancorossa. Secondo documenti ufficiali, infatti, la società ha garantitoper coprire le spese della stagione in corso.

Bari, Italia - 16 agosto 2025: Vista generale all'interno dello stadio prima dell'amichevole tra Inter ed Olympiacos allo Stadio San Nicola. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Nel documento, inoltre, viene specificato che sono versamenti in conto capitale, vale a dire risorse che il club non deve restituire e non produrranno degli interessi. Inoltre, al Procura ha spiegato che la conclusione del procedimento è vicina grazie alla proprietà ed alle nuove garanzie messe sul tavolo recentemente. Dato che sono stati rispettati tutti i requisiti che permettono la messa in sicurezza dei conti del club pugliese e la tutela dei creditori, la Magistratura ha preso la decisione di chiedere la Tribunale l'archiviazione definitiva della pratica.