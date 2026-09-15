Non è certo un buon momento quello che sta vivendo Devis Mangia. L'ex allenatore dell'Under21, attualmente sulla panchina del Campobasso, è stato squalificato per ben sei turni dopo che le telecamere lo hanno inquadrato strattonare il quarto uomo, con tanto di espressioni irriguardose e blasfeme, durante la sfida tra la squadra e il Vado, vinta dal Campobasso per 1-0. Nelle ultime ore è anche arrivata la risposta del club molisano.

Campobasso, sei turni di squalifica a Devis Mangia: "Solo grande amarezza"

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Ildovrà fare a meno del suo allenatore, Devis Mangia , per ben sei giornate. L'ex tecnico diè stato coinvolto in un acceso battibecco con il quarto uomo durante la partita tra i rossoblù e il. Sul campo la sfida ha visto uscire vincitrice proprio la squadra di Mangia, seconda vittoria in questa stagione, ma il risultato è passato completamente in secondo piano dopo lo spiacevole episodio che ha visto coinvolto il tecnico lombardo.Nella decisione del giudice viene infatti spiegato cheha "tenuto una condotta gravemente irriguardosa, che si è concretizzata in un contatto fisico, e ingiuriosa nei confronti del quarto ufficiale, pronunciando ripetute espressioni blasfeme". Il tecnico lombardo si è difeso affermando che il motivo per cui si era avvicinato al quarto uomo era per spingerlo a fermare il gioco perché un suo giocatore era rimasto a terra dolorante.

GERUSALEMME, ISRAELE - 18 GIUGNO: Il commissario tecnico dell'Italia Devis Mangia gesticola durante la finale del Campionato Europeo Under-21 UEFA tra Italia e Spagna, disputata al Teddy Stadium di Gerusalemme, Israele, il 18 giugno 2013. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Già dopo il match, Mangia aveva manifestato la sua perplessità per l'espulsione rimediata in una condizione di emergenza: "Essere espulso perché ho richiamato l'attenzione, in maniera magari non oxfordiana, del quarto uomo che pensava che il giocatore fosse per terra forse per simulazione. Una roba del genere non l'ho mai vista - ha dichiarato il tecnico visibilmente amareggiato - Oggi ho visto una roba che non avevo mai visto, sinceramente".

Il comunicato del Campobasso

"Il Campobasso FC esprime forte amarezza per i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a seguito della gara Vado-Campobasso nei confronti dell’allenatore Devis Mangia, squalificato per sei gare effettive, e del team manager Giacomo Reale, inibito fino al 15 dicembre 2026.

Nel pieno rispetto degli organi di giustizia sportiva, la Società ritiene che la ricostruzione contenuta nei provvedimenti non restituisca compiutamente il contesto e la reale gravità di quanto stava accadendo sul terreno di gioco. Nella motivazione relativa a mister Mangia si fa riferimento alla richiesta di interrompere il gioco «per un giocatore rimasto a terra». Quel giocatore era Cristian Celesia, colpito alla testa durante un’azione, privo di conoscenza e inerme sul terreno.

Il Campobasso FC sta già predisponendo le iniziative previste dall’ordinamento sportivo affinché l’intera vicenda possa essere riesaminata nelle sedi competenti alla luce di tutti gli elementi che hanno caratterizzato l’accaduto. La Società agirà nel rispetto delle istituzioni sportive, ma con la necessaria fermezza per tutelare i propri tesserati e ristabilire una ricostruzione completa dei fatti", scrive il club sui propri canali ufficiali.