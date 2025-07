Un obiettivo chiaro in viale della Liberazione e su cui si lavorava da tempo. Ora è ufficiale: è nata l' Inter U23 . La nuova squadra nerazzurra nasce dalla necessità, che è diventata obiettivo di fondamentale importanza, da parte della società interista per promuovere lo sviluppo di giovani talenti.

Dopo varie discussioni, soprattutto durante l'ultima stagione calcistica, anche la Beneamata si dota della propria squadra under 23. L'Inter U23 è diventata, quest'oggi, realtà . La nuova formazione nerazzurra parteciperà alla prossima Serie C.

Come si legge nel comunicato sul sito ufficiale del club meneghino, l'under 23 è: "Un progetto strategico e di grande valore, pensato per accompagnare da vicino la crescita dei giovani talenti del Settore Giovanile , offrendo loro un ulteriore percorso formativo".

Nonostante l'ufficialità sia arrivata solo oggi, l'Inter U23 è già in preparazione per la prima stagione. Attualmente in ritiro a Risicone di Brunico, la nuova squadra nerazzurra scenderà in campo per la prima volta questa settimana. Appuntamento fissato per domenica 27 luglio, ore 18.30, a Trento, dove l'under 23 della Beneamata sarà impegnata nell'amichevole contro l'AC Trento.