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Martedì 13 ottobre, alle ore 21:00, l'Inter ospita il Club Brugge a San Siro per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra nerazzurra arriva all'appuntamento dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Real Madrid e ha bisogno di una risposta per non complicare il proprio cammino europeo. Davanti al pubblico di casa, la formazione di Cristian Chivu vuole ripartire con una prestazione convincente, ma non dovrà sottovalutare un avversario abituato a giocare con personalità anche in campo internazionale.

Il Club Brugge, dal canto suo, cercherà di sfruttare l'occasione per conquistare punti preziosi contro una delle squadre più ambiziose della competizione. Per entrambe, dunque, la partita può rappresentare un passaggio importante nella costruzione del percorso europeo: a rendere più poetico ed interessante questo confronto è però il filo rosso che intreccia i destini di Sommer e Stankovic.

Sommer e Stankovic, due storie che si incrociano

, protagonisti di un doppio incrocio di mercato che ogni tifoso nerazzurro ricorda benissimo: la scorsa stagione il centrocampista serbo ha giocato in Belgio, mentre il portiere svizzero difendeva la porta dell'Inter. Oggi la situazione si è ribaltata, con Sommer è passato al Club Brugge e Stankovic è tornato a vestire la maglia nerazzurra.

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Per il giovane centrocampista, figlio dell'ex interista Dejan Stankovic, l'esperienza belga è stata una tappa fondamentale. Ceduto a titolo definitivo nel luglio 2025 per circa 10 milioni di euro, con una clausola di riacquisto a favore dell'Inter, ha trovato continuità e spazio per crescere, mettendosi in evidenza anche in Champions League. La società nerazzurra ha poi deciso di riportarlo a Milano nell'estate 2026, esercitando la recompra da circa 23 milioni di euro e legandolo al club fino al 2031.

Il ritorno rappresenta un investimento sul futuro: Stankovic deve ancora conquistarsi un posto stabile nell'undici titolare, ma il percorso compiuto in Belgio ha contribuito a rafforzarne le credenziali. Sicuramente scalare le gerarchie nel foltissimo reparto di centrocampo a disposizione di mister Chivu sarà un compito arduo, ma il giovane calciatore ha tutte le carte in regola per farlo, anche perché il tempo è dalla sua parte.

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Sommer, da protagonista nerazzurro alla nuova avventura belga

Anche la storia di Sommer racconta un passaggio significativo. Dopo tre stagioni all'Inter, il portiere svizzero ha lasciato Milano a fine giugno 2026, firmando con il Club Brugge un contratto triennale. In nerazzurro ha vissuto anni importanti, contribuendo alla conquista di trofei nazionali e raggiungendo la finale di Champions League del 2025 da assoluto protagonista.

La sfida di San Siro sarà quindi speciale per entrambi: Stankovic ritroverà il club che gli ha permesso di maturare, mentre Sommer affronterà la squadra con cui ha condiviso una parte importante della propria carriera.

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Una partita da non sbagliare

Al di là delle storie personali, i nerazzurri dovranno dimostrare di saper reagire alla battuta d'arresto europea, ritrovando solidità e concretezza. La vittoria casalinga dell'Inter sul Parma ha permesso di arrivare in Europa con tranquillità e convinzione dei propri mezzi, ma servirà mantenere alta l'attenzione. Il Club Brugge proverà invece a rendere complicata la serata dei nerazzurri, cercando di sfruttare ogni occasione. San Siro farà da cornice a una sfida in cui

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