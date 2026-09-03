Tegola per il Bologna di Tedesco: si ferma Orsolini. Lo ha comunicato il club stesso che ha dichiarato che l'ala dei rossoblu non tornerà in campo prima di ottobre a causa di un problema ai flessori.

.@Bolognafc1909, lesione alla coscia sinistra per Orsolini: stop di circa 3 settimane 🚨👇🏻https://t.co/hctINc8Kta — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 3, 2026

Bologna, stop di tre settimane per Orsolini

. E questo per il Bologna di Tedesco è un problema serio. La squadra felsinea, dopo un mercato in cui sono partiti tanti protagonisti delle scorse stagioni, non ha cominciato bene la. Il ruolino di marcia, infatti, segna due sconfitte nelle prime due gare ad opera di. E proprio contro la Dea disi è infortunato Riccardo Orsolini. Oggi, la squadra ha ripreso gli allenamenti, in vista del derby contro il, mentre per Orsolini ci sono stati degli accertamenti medici. Il numero sette era entrato in campo, alla New Balance Arena, intorno al 60° minuto. Ma la sua partita è durata poco: è stato costretto ad uscire a causa dell'infortunio e del dolore.

Riccardo Orsolini del Bologna guarda durante la partita di Serie A tra Udinese e Bologna allo Stadio Friuli il 28 aprile 2025 a Udine, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Gli esami medici hanno poi evidenziato quale fosse il problema, come spiegato nel comunicato della società: "In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane". Questo, quindi, significa che non rivedremo il numero sette in campo prima di ottobre, considerato anche che di mezzo ci sarà pure la pausa delle nazionali.

Il tecnico dei rossoblu, quindi, dovrà fare a meno di lui per almeno tre gare di campionato. Sicuramente non lo avrà a disposizione contro il Sassuolo, nel terzo match del campionato: una partita che il Bologna deve vincere. Tedesco dovrà fare a meno anche di El Azzouzi a centrocampo. Potrebbero partire titolari dal primo minuto, quindi, Bernardeschi e Moro, mentre in difesa i tifosi potrebbero assistere al debutto di Theate.