Francesco Totti ha scritto un libro. Si chiama Oltre, edito da Cairo editore, nelle pagine l'ex leggenda della Roma si racconta, narra tanti aneddoti della sua vita. Siano essi pezzi della sua vita personale o di quella pubblica e da calciatore. In una intervista con il Corriere della Sera, ha svelato diverse cose.

Totti e il possibile ritorno in campo a 48 anni

La prima cosa che l'ex dieci giallorosso ha rivelato, e che racconta anche nel libro, è chegli hanno offerto la possibilità di tornare a giocare: trattasi dele del. "Per tenermi in forma gioco spesso a calciotto, mi divertivo, segnavo pure. Certo sono un pò rotondetto ma il mio stato di forma non era male. E poi non ci si dimentica come si calcia un pallone, come si battono le punizioni o si fa un assist. Ogni tanto qualche giornalista mi beccava lì e mi faceva qualche domanda e io. E qualcuno ha preso la cosa seriamente". E così due club del massimo campionato lo hanno contattato: "I primi sono stati i dirigenti del Genoa che erano molto seri. Ho anche ricominciato ad allenarmi, in maniera seria con fisioterapia e palestra, ogni tanto Gilardino mi scriveva per cercare di convincermi".

Francesco Totti e Morgan De Sanctis dell'AS Roma prima della partita amichevole pre-campionato tra AS Roma e Sevilla FC allo Stadio Olimpico il 14 agosto 2015 a Roma

Dopo una prima fase, però, il capitano ha avuto dei forti ripensamenti. Legati, non tanto all'età, ma alla decisione di non tradire la sua amata Roma. "Il mio corpo reagiva bene. Mi allenavo e non facevo troppa fatica, anche se avevo qualche acciacco tipico di chi ha quasi cinquanta anni. Gilardino aveva 42 anni, Fabregas 37, quindi sarei stato più anziano e non di poco di chi avrebbe dovuto darmi gli ordini. Poi, però, ho iniziato a riflettere meglio. Mi sono chiesto cosa stessi facendo e mi sono chiesto: ma posso giocare in una squadra che non sia la Roma? Quello era il punto. Sarebbe stato un tradimento: i tradimenti, però, non hanno età".