Questa sera, contro la Turchia, Roberto Mancini valuta la possibilità di schierare Pio Esposito e Sebastiano insieme dal primo minuto nel tridente offensivo azzurro, una scelta che avrebbe un significato che va oltre la singola partita. I due fratelli sono stati convocati insieme per la prima volta nella Nazionale maggiore e dopo la mancata occasione contro il Belgio, con Sebastiano rimasto fuori dalla lista dei 23 convocati, potrebbero finalmente condividere il campo con la maglia dell'Italia. Non sarebbe però soltanto un momento speciale per la famiglia Esposito, ma anche per tutto il movimento calcistico italiano, che vedrebbe accadere una cosa che non accade da più di 100 anni.

Turchia-Italia: gli Esposito titolari per battere un record bloccato da 111 anni

Nella storia della Nazionale maggioresono riuscite a giocare contemporaneamente con l'Italia:. I fratelli Cevenini interessano maggiormente gli Esposito, perché entrambi partirono titolaririuscendo ad andaree da allora, nessun'altra coppia di fratella è mai più riuscita acon la maglia azzurra. I due fratelli inoltre furono autori di unaterminata 9-4 nel, scrivendo una storia difficile da battere, ma non impossibile dato che

BOLOGNA, ITALIA - 26 DICEMBRE: Simone Inzaghi, allenatore della SS Lazio (a sinistra), e il fratello Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna FC (a destra), guardano prima dell'inizio della partita di Serie A tra Bologna FC e SS Lazio allo Stadio Renato Dall'Ara il 26 dicembre 2018 a Bologna, Italia. (Foto di Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Il nome più recente associato alla statistica, però, è quello degli Inzaghi. Il 15 novembre 2000, nell'amichevole contro l'Inghilterra al Delle Alpi di Torino, Giovanni Trapattoni mandò in campo contemporaneamente Filippo e Simone Inzaghi. Non partirono entrambi dall'inizio: Filippo era titolare, mentre Simone entrò al 61' al posto di Marco Delvecchio. I due rimasero insieme sul terreno di gioco per 11 minuti, fino alla sostituzione dell'ex Milan con Alessandro Del Piero.

Caricamento post Instagram...

Il momento avrebbe un valore particolare soprattutto per i due fratelli. Pio, attaccante dell', ha già debuttato e segnato con la Nazionale maggiore, mentre Sebastiano, passato in estate al Sassuolo dopo un, è alla sua prima convocazione con gli Azzurri.

I due hanno condiviso lo stesso settore giovanile all'Inter e sono arrivati fino alla prima squadra, senza però riuscire a giocare insieme in nerazzurro. Anche al Mondiale per Club del 2025 si erano ritrovati nello stesso gruppo, ma nelle occasioni in cui entrambi erano disponibili non avevano mai condiviso il terreno di gioco.

Questa sera, a Bursa, potrebbe quindi arrivare il momento atteso dalla famiglia Esposito. Pio e Sebastiano insieme, con la stessa maglia (la più importante) e dal primo minuto. Un'immagine che, se confermata, riporterebbe la Nazionale indietro di oltre un secolo.