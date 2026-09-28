Il possibile record dei fratelli Esposito
Questa sera, contro la Turchia, Roberto Mancini valuta la possibilità di schierare Pio Esposito e Sebastiano insieme dal primo minuto nel tridente offensivo azzurro, una scelta che avrebbe un significato che va oltre la singola partita. I due fratelli sono stati convocati insieme per la prima volta nella Nazionale maggiore e dopo la mancata occasione contro il Belgio, con Sebastiano rimasto fuori dalla lista dei 23 convocati, potrebbero finalmente condividere il campo con la maglia dell'Italia. Non sarebbe però soltanto un momento speciale per la famiglia Esposito, ma anche per tutto il movimento calcistico italiano, che vedrebbe accadere una cosa che non accade da più di 100 anni.
Turchia-Italia: gli Esposito titolari per battere un record bloccato da 111 anniNella storia della Nazionale maggiore soltanto tre coppie di fratelli sono riuscite a giocare contemporaneamente con l'Italia: Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Filippo e Simone Inzaghi. I fratelli Cevenini interessano maggiormente gli Esposito, perché entrambi partirono titolari contro la Svizzera nel 1915 riuscendo ad andare entrambi in gol e da allora, nessun'altra coppia di fratella è mai più riuscita a giocare insieme dal primo minuto con la maglia azzurra. I due fratelli inoltre furono autori di una doppietta nella sfida con la Francia terminata 9-4 nel 1920, scrivendo una storia difficile da battere, ma non impossibile dato che le qualità sottoporta non sono un problema.
Il nome più recente associato alla statistica, però, è quello degli Inzaghi. Il 15 novembre 2000, nell'amichevole contro l'Inghilterra al Delle Alpi di Torino, Giovanni Trapattoni mandò in campo contemporaneamente Filippo e Simone Inzaghi. Non partirono entrambi dall'inizio: Filippo era titolare, mentre Simone entrò al 61' al posto di Marco Delvecchio. I due rimasero insieme sul terreno di gioco per 11 minuti, fino alla sostituzione dell'ex Milan con Alessandro Del Piero.
Caricamento post Instagram...
I due hanno condiviso lo stesso settore giovanile all'Inter e sono arrivati fino alla prima squadra, senza però riuscire a giocare insieme in nerazzurro. Anche al Mondiale per Club del 2025 si erano ritrovati nello stesso gruppo, ma nelle occasioni in cui entrambi erano disponibili non avevano mai condiviso il terreno di gioco.
Questa sera, a Bursa, potrebbe quindi arrivare il momento atteso dalla famiglia Esposito. Pio e Sebastiano insieme, con la stessa maglia (la più importante) e dal primo minuto. Un'immagine che, se confermata, riporterebbe la Nazionale indietro di oltre un secolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA