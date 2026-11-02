Il quinto esonero e conseguente cambio in panchina dall'inizio di questa Serie A si è materializzato in questi minuti. L'Udinese, al penultimo posto in classifica con 5 punti racimolati in dieci giornate, ha deciso di sollevare dall'incarico Kosta Runjaic. Per il tecnico tedesco è stata fatale la sconfitta senza appello contro la Roma, maturata già alla mezz'ora di gioco, dopo la fiducia confermatagli nonostante le difficoltà della squadra. Il sostituto è una conoscenza del campionato italiano e si tratta di Paolo Zanetti che, come uno scherzo del destino, debutterà contro il Venezia.

L'avventura di Runjaic

L'avventura dialla guida dell'è giunta al termine. Come riporta Gianluca Di Marzio, l'allenatore tedesco è stato avvisato dell'esonero dalla società friulana e lascerà dopo due stagioni nel complesso positive. Arrivato nell'estate del 2024, ha raccolto una squadra salvatasi per un pelo all'ultima giornata del precedente campionato, vincendo sul campo delsotto la guida di

UDINE, ITALY - OCTOBER 25: Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, osserva durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e AC Milan allo Stadio Friuli il 25 ottobre 2026 a Udine, Italia. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Nei due anni di gestione Runjaic, i bianconeri non hanno mai lottato per non retrocedere, terminando la prima stagione al dodicesimo posto e la scorsa al decimo. Il tedesco ha da subito dato un'impronta chiara alla squadra, disponendola con un 3-5-2, esaltando a dismisura le qualità di Lorenzo Lucca, che chiuse l'annata a 12 gol prima di accettare il Napoli, e di Florian Thauvin che, in Friuli, visse una seconda giovinezza. Il picco più alto, prima del disastro di questo scorcio di stagione, è stato raggiunto l'anno scorso con l'esplosione di Ekkelenkamp e Davis e la rifioritura di Zaniolo.

Zanetti-@Udinese_1896, definiti gli ultimi dettagli del contratto: firma in serata, domani il primo allenamento — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 2, 2026

Una nuova sfida

I 5 punti raccolti in classifica, una miseria se si considera la rosa a disposizione e il cammino tutto sommato regolare dei precedenti anni, hanno fatto protendere la società all'esonero di. L'allenatore tedesco, comunque, potrebbe ben presto tornare a sedersi su una nuova panchina. Infatti, come riportano media polacchi, è il principale candidato per diventare il nuovo CT della. In passato ha allenato il, prima di finire nel mirino dell'. I friulani hanno, così, deciso di affidare la panchina a, la cui ultima esperienza risale all'nella scorsa stagione. Ironia della sorte, la prossima sfida di campionato metterà di fronte l'Udinese e il, squadra che ha allenato dal 2020 al 2022. Il compito del tecnico veneto non sarà facile, ma ha già contribuito alla salvezza diin passato. Nella giornata di domani dirigerà il primo allenamento con la squadra.