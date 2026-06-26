L'avventura di Demba Seck con la maglia del Torino è ufficialmente giunta al termine. Il club granata ha comunicato che il Partizan Belgrado ha esercitato il diritto di riscatto previsto nell'accordo di prestito, acquistando a titolo definitivo l'esterno offensivo senegalese classe 2001.

Seck saluta in via definitiva il Torino

L'annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale della società piemontese: "Il Torino Football Club comunica che il Fudbalski klub Partizan ha esercitato l'opzione di riscatto e ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".

Per Seck si chiude così un'esperienza in granata iniziata nel gennaio del 2022. Quando il Torino lo prelevò dalla SPAL puntando sulle qualità dell'attaccante senegalese. Nonostante le aspettative iniziali, il giocatore non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella formazione piemontese. Trovando poco spazio e alternando diverse esperienze lontano da Torino in prestito.

Demba Seck potpisao za Partizan do 2029. godine ✍🏻



Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je, nakon postignutog dogovora o povoljnijim uslovima realizacije otkupa, kompletirao transfer Dembe Secka iz italijanskog Torina, i da je senegalski ofanzivac potpisao ugovor sa… pic.twitter.com/XO4ONqGvMl — FK Partizan (@FKPartizanBG) June 26, 2026

Con la maglia granata, Seck ha totalizzato complessivamente 38 presenze ufficiali senza riuscire a mettere a referto né gol né assist, numeri che raccontano le difficoltà incontrate durante la sua permanenza all'ombra della Mole. La stagione trascorsa in Serbia, invece, ha rappresentato una vera svolta per la sua carriera. Convincendo il Partizan a puntare su di lui in maniera definitiva.

Il rendimento offerto nel campionato serbo ha infatti soddisfatto la dirigenza del club di Belgrado, che ha deciso di investire sul calciatore esercitando il diritto di riscatto previsto nell'accordo con il Torino. Una scelta che consente anche alla società granata di proseguire il proprio lavoro di razionalizzazione della rosa e di ottenere nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato estivo.

Per Demba Seck si apre dunque una nuova fase della carriera. Dopo aver trovato continuità e fiducia. Con il Partizan l'esterno senegalese potrà proseguire il suo percorso in un ambiente che gli ha permesso di rilanciarsi. Per il Torino, invece, si conclude definitivamente un rapporto che non è mai riuscito a decollare. Con il club che ora può concentrarsi sulle prossime operazioni in entrata e in uscita in vista della nuova stagione.