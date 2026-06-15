Il Torino ha annuciato l'ingresso in società di una nuova persona. Trattasi di Alessandro Gazzi, che sarà il nuovo team manager della squadra granata. Gazzi sostituisce Alessandro Andreini. Lo ha annunciato il club con un comunicato stampa sul suo sito.

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Alessandro Gazzi è il nuovo team manager del Torino

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandro Gazzi sarà il nuovo Team Manager della prima squadra 🐂



Bentornato, Alessandro! 💪



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Gazzi è un ex del Torino con cui ha giocato quattro anni

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandrosarà il nuovo Team Manager della prima squadra”. Inizia così il comunicato con cui la società del presidenteannuncia l'arrivo dell'ex Gazzi alla posizione di team manager. Prenderà il posto e le mansioni di Alessandro Andreini che ricopriva questa importante posizione dall'estate del 2024. Questa, però, non sarà la prima esperienza di Gazzi all'interno del Toro: il classe 1983, infatti, è stato vice allenatore dell'under 17 nella stagione 2022-2023.Nato a Feltre, Gazzi ha un passato da ex calciatore, come centrocampista, e si è ritirato nel 2021. Proviene dalle giovanili dele della Lazio ma ha giocato in mezza Italia, anche per squadre note e blasonate. Dopo le prime stagioni da professionistra tra Lazio e Treviso si trasferisce alle Viterbese e poi soprattutto aldove vince un campionato dinel 2009. In seguito arriva una esperienza di una sola stagione con ile poi quattro anni con il Torino fra il 2012 e il 2016. I granata lo ricordano, come viene scritto nel comunicato, “per abnegazione e dedizione alla causa e per aver disputato un totale di 104 presenze e segnato tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League”. Dopo quattro anni con il Toro veste la maglia rosanera del Palermo e, infine, dal 2017 al 2021 gioca con l'. Lasciato il calcio giocato ha lavorato come vice allenatore e collaboratore tecnico all'Alessandria, alla Feralpisalò e al Sudtirol.

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