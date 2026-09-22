Il Venezia non cambia strada e mantiene saldo al proprio timone Giovanni Stroppa. L'ex tecnico della Cremonese avrebbe potuto pagare il pessimo inizio di campionato, dati gli zero punti in classifica. Nonostante ciò, la società ha ribadito la sua fiducia nei confronti dell'allenatore, auspicando possano arrivare presto anche i risultati.

Venezia, confermata la fiducia a Stroppa

in casa Venezia. Gli arancioneroverdi si affidano alla guida tecnica di Giovanni Stroppa, nonostante negli ultimi giorni la sua posizione sembrasse. A seguito della sconfitta interna con la Lazio di Gattuso, sono trascorse 72 ore di profonde riflessioni nel club lagunare. Nello specifico, si era parlato di Igor Tudor, Roberto D'Aversa e Albertoquali possibili sostituti, ma alla fine si è preferito proseguire il lavoro svolto con l'attuale allenatore.

FOGGIA, ITALIA - 24 OTTOBRE: L'allenatore del Foggia Calcio Giovanni Stroppa saluta l'allenatore del Parma Calcio Roberto D'Aversa prima della partita di Serie B tra Foggia Calcio e Parma Calcio allo Stadio Pino Zaccheria il 24 ottobre 2017 a Foggia, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La società, in base a quanto riferito dall'ANSA, ha diramato una nota ufficiale che rassicura la piazza: "Il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia". Certamente, è atteso un cambio di passo immediato. Sebbene fin qui i lagunari abbiano espresso un calcio propositivo e gradevole, anche con quattro reti messe a segno, la classifica rimane avara di soddisfazioni. Il Venezia è reduce infatti da sei sconfitte stagionali, tra Serie A e Coppa Italia. Il problema principale sembra proprio la fase difensiva, avendo subìto sempre almeno due gol in ogni incontro disputato.

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