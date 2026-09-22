L'ex tecnico di Crotone e Cremonese, dopo giorni di discussioni interne, rimane a Venezia

Francesco Lovino
Foto tratta da TikTok Didier Drogba

Il Venezia torna in Serie A, Drogba: "Avrete il mio supporto, dovremo spingere..."

Il Venezia non cambia strada e mantiene saldo al proprio timone Giovanni Stroppa. L'ex tecnico della Cremonese avrebbe potuto pagare il pessimo inizio di campionato, dati gli zero punti in classifica. Nonostante ciò, la società ha ribadito la sua fiducia nei confronti dell'allenatore, auspicando possano arrivare presto anche i risultati.

Venezia, confermata la fiducia a Stroppa

Nessun esonero in casa Venezia. Gli arancioneroverdi si affidano alla guida tecnica di Giovanni Stroppa, nonostante negli ultimi giorni la sua posizione sembrasse traballante. A seguito della sconfitta interna con la Lazio di Gattuso, sono trascorse 72 ore di profonde riflessioni nel club lagunare. Nello specifico, si era parlato di Igor Tudor, Roberto D'Aversa e Alberto Gilardino quali possibili sostituti, ma alla fine si è preferito proseguire il lavoro svolto con l'attuale allenatore.
gettyimages-2294767479-594x594

gettyimages-865913624-594x594
FOGGIA, ITALIA - 24 OTTOBRE: L'allenatore del Foggia Calcio Giovanni Stroppa saluta l'allenatore del Parma Calcio Roberto D'Aversa prima della partita di Serie B tra Foggia Calcio e Parma Calcio allo Stadio Pino Zaccheria il 24 ottobre 2017 a Foggia, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La società, in base a quanto riferito dall'ANSA, ha diramato una nota ufficiale che rassicura la piazza: "Il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia". Certamente, è atteso un cambio di passo immediato. Sebbene fin qui i lagunari abbiano espresso un calcio propositivo e gradevole, anche con quattro reti messe a segno, la classifica rimane avara di soddisfazioni. Il Venezia è reduce infatti da sei sconfitte stagionali, tra Serie A e Coppa Italia. Il problema principale sembra proprio la fase difensiva, avendo subìto sempre almeno due gol in ogni incontro disputato.

Caricamento post Instagram...
Proprio al termine dell'ultimo match di campionato, Stroppa si era detto "orgoglioso" del lavoro svolto dalla squadra. Perfino Gennaro Gattuso, tecnico biancoceleste, si era appellato alla fortuna per spiegare il successo dei suoi. Le tre settimane di sosta delle nazionali serviranno a Stroppa per rischiarare le idee e infondere fiducia nella squadra. Il calendario non ammette tregua e sul cammino degli arancioneroverdi ci saranno impegni apparentemente proibitivi con Atalanta, Napoli, Genoa e Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti