Il Venezia di Giovanni Stroppa non riesce a rialzarsi e incassa un'altra sconfitta. Sebbene sia arrivata un'altra buona prestazione con una delle squadre più in forma del campionato, non sono stati racimolati punti. Gli arancioneroverdi avevano avuto un'ottima occasione per sbloccare il match e mettersi avanti alla Lazio nel primo tempo. Il rigore mancato da Yeboah - parato da un ottimo Mandas - ha segnato negativamente l'incontro.

Nella seconda frazione di gara, prima il penalty di Mattia Zaccagni, quindi il raddoppio di Tijjani Noslin hanno archiviato la pratica. La Lazio sale a 13 punti e rimane imbattuta, al contrario il Venezia resta inchiodato in fondo alla classifica senza alcun punto in graduatoria.

VENEZIA, ITALIA - 19 SETTEMBRE: L'allenatore della SS Lazio Gennaro Gattuso e l'allenatore del Venezia FC Giovanni Stroppa posano prima della partita di Serie A tra Venezia FC e SS Lazio allo Stadio Pier Luigi Penzo il 19 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Venezia-Lazio 0-2, Stroppa: "Nulla da dire ai miei, sono orgoglioso"

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Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita,ha analizzato l'andamento della partita e la prestazione offerta dei suoi: "Non sono arrabbiato. Mi dispiace non essere riuscito a segnare gol., ma chiaramente mancando un rigore e subendone uno, potendo fare meglio su una palla laterale.... Si è fatta una partita straordinaria contro una Lazio che è tra quelle più forma del campionato e ha qualità in campo notevoli.".La classifica ancora piange e ora c'è la sosta delle nazionali, ma nessuna pausa mentale per Stroppa: "Non mi piace dire di avere la coscienza pulita.Il lavoro è di tutti, con società e staff, oltre ai ragazzi.Dietro cerchiamo di mettere i migliori, ma sono arrivati dal mercato ragazzi un po' fuori condizione. Juan Jesus oggi ha dovuto giocare la partita. La squadra con lui ha mostrato personalità e modo di fare la partita migliore rispetto alle precedenti. In queste ultime non c'è stata una grande gestione, però".

Episodi in entrambe le aree di rigore hanno deciso la partita. "Il lavoro e la ripetitività nel calciare in porta possono aiutare. Avere continuità e riprendere i giocatori e avere qualità migliore in allenamento. Durante la sosta proveremo a recuperare pedine importanti come quelli elencati. Andiamo avanti così, non c'è altra strada. Sono orgoglioso di come lavora la squadra e abbiamo qualità. Occorre lavorare, non può andare sempre così. Juan Jesus ha subito gol non perché fuori condizione, anzi ha giocato in modo eccezionale. Magari serviva un po' di mestiere, succede". E sul rigore conteso da Yeboah e Adams: "Non volevo andassero avanti a discutere e ho tagliato corto. Ho fatto calciare a Yeboah che in passato ne aveva tirati altri. Forse ho sbagliato pure lì".