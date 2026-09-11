Il Venezia perde ancora, questa volta contro un'ottima Fiorentina con il risultato di 2-4. La squadra viola, dopo il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, sembra aver ritrovato entusiasmo e concretezza, trascinata da un attesissimo Franco Mastantuono, che ha firmato una tripletta contribuendo in maniera determinante al primo successo stagionale. A sbloccarsi per i lagunari invece è stato Akor Adams, accompagnato da Antoine Hainaut a 5 minuti dalla fine.

Per Giovanni Stroppa si tratta di una gara dalla quale ripartire, analizzando ciò che non ha funzionato ma anche gli aspetti positivi mostrati dalla squadra nelle ultime settimane.

Venezia-Fiorentina, Stroppa: "

Al termine della partita, ai microfoni di DAZNha analizzato la prestazione del suo Venezia, soffermandosi sull'atteggiamento della squadra in questa partita, sugli episodi che hanno indirizzato la gara esulla panchina dei lagunari.

VENEZIA, ITALIA - 11 SETTEMBRE: Akor Adams del Venezia FC festeggia dopo aver segnato il gol di apertura della sua squadra durante la partita di Serie A tra Venezia FC e ACF Fiorentina allo Stadio Pier Luigi Penzo l'11 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Ha iniziato l'intervista parlando della partita di oggi: "Siamo stati sfortunati, ma la Fiorentina ha fatto una partita importante. Noi un pò meno anche se nel secondo tempo ci abbiamo provato. I ragazzi hanno mostrato carattere in una situazione difficile".

Ha continuato parlando dei problemi in difesa e dell'infortunio di Gianluca Busio: "Abbiamo subito 4 gol, dobbiamo prestare maggiore attenzione in difesa. Si è fatto male anche Busio e forse si tratta di un infortunio importante, dobbiamo aspettare".

Poi ha parlato degli obiettivi stagionali, che ancora non sono cambiati: "Sappiamo bene qual è l'obiettivo, stiamo andando a cercare giocatori che ancora sono assenti. Per esempio Juan Jesus non si è ancora allenato. Bisogna essere molto equilibrati per capire bene cosa possiamo fare quando saremo al completo".

Infine sulle valutazioni della società, a 0 punti dopo quattro giornate : "Ero con Antonelli fino a poco fa. Si va avanti a testa alta cercando di fare meglio di quello che stiamo facendo, è qua e se parlerete con lui potrà confermare quello che vi sto dicendo".

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Il Venezia dovrà oraper concentrarsi sul prossimo appuntamento contro la, con la squadra di Stroppa chiamata a trasformare le indicazioni raccolte nelle prime 4 giornate in una, cercando di fare punti nelle prossime gare.