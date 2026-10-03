Il Venezia di Giovanni Stroppa ha subito l'ennesima battuta d'arresto. La squadra della laguna continua a perseverare nel suo momento complicato di questo inizio di stagione. La promozione centrata vincendo il campionato durante lo scorso anno e l'ambizioso mercato fatto durante l'estate, avevano posto aspettative differenti sui veneti. Eppure, dall'inizio dell'annata è arrivata una sola vittoria (in partite ufficiali) contro il Modena in Coppa Italia.

VENEZIA, ITALIA - 19 SETTEMBRE 2026: Juan Jesus del Venezia FC contende il pallone durante la partita di Serie A tra Venezia FC e SS Lazio allo stadio Pier Luigi Penzo, il 19 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

L'inizio in Serie A è stato a dir poco traumatico: 5 partite e 5 sconfitte, diventando l'unica squadra rimasta a 0 punti. Spesso però, la rosa allenata da Stroppa ha underperfomato, raccogliendo meno rispetto a quanto creato di xG. Nonostante qualche lampo di luce fornito dalle prestazioni di Akor Adams, John Yeboah e Antoine Hainaut, il livello raggiunto dal resto della squadra non sembra essere ancora sufficiente. Perciò, la dirigenza ha organizzato due amichevoli per il Venezia: contro il Rapid Vienna (vittoria per 1-0) e contro i croati dell'NK Istra.

Nk Istra-Venezia 1-0

Venezia FC x SK Rapid.



Due maglie in edizione limitata, nate per celebrare lo storico gemellaggio tra Venezia FC e Rapid Vienna.



Due Club, due città, una storia condivisa che va oltre il campo.



Disponibili ora online e negli store ufficiali.https://t.co/sRVkAxZEMB pic.twitter.com/qcLdarCIPP — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) September 26, 2026

Il match è stato approcciato dal tecnico Giovanni Stroppa scegliendo la linea verde. La formazione dei lagunari è stata ribaltata completamente e dei (semi) titolari sono stati visti solamentee Kike Perez nell'XI iniziale. In porta non c'era Stankovic ma Montipò e ad affiancare il centrale brasiliano c'eranoe Mohammed. A centrocampo sugli esterni sono stati proposti Berardi e Lisman, mentre al centro si è rivisto Duncan assieme a Panada e la mezz'ala spagnola. In attacco il duo era composto dalla coppia Rigato-Fondi.Il primo tempo ha visto entrambe le squadre avere occasioni per andare in vantaggio. Per i lagunari si evidenziano il tiro alto di Panada al 14', il mancino a botta sicura di Kike Perez al 17' e infine il salvataggio sulla linea disu tiro di Juan Jesus. Anche Montipò si è dato da fare su Albarracin e Berardi ha evitato una rete quasi certa su uscita errata dell'ex Hellas.

Nel secondo tempo Stroppa cambia subito l'attacco inserendo Camara per Rigato, ma l'NK Istra sembra ricominciare con più coraggio e voglia. Infatti, dopo un palo colpito al 55', i croati vanno in vantaggio al 67' grazie a Mauric dopo un altro palo colpito su corner. Nonostante il Venezia provi a reagire, la difesa dell'NK Istra rimane solida e organizzata, fissando il risultato finale sull'1-0.