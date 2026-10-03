I lagunari, con una formazione completamente ribaltata, hanno disputato la loro seconda amichevole della pausa nazionali: ora, in programma c'è la sfida contro l'Atalanta del 12 ottobre
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Il Venezia di Giovanni Stroppa ha subito l'ennesima battuta d'arresto. La squadra della laguna continua a perseverare nel suo momento complicato di questo inizio di stagione. La promozione centrata vincendo il campionato durante lo scorso anno e l'ambizioso mercato fatto durante l'estate, avevano posto aspettative differenti sui veneti. Eppure, dall'inizio dell'annata è arrivata una sola vittoria (in partite ufficiali) contro il Modena in Coppa Italia.
L'inizio in Serie A è stato a dir poco traumatico: 5 partite e 5 sconfitte, diventando l'unica squadra rimasta a 0 punti. Spesso però, la rosa allenata da Stroppa ha underperfomato, raccogliendo meno rispetto a quanto creato di xG. Nonostante qualche lampo di luce fornito dalle prestazioni di Akor Adams, John Yeboah e Antoine Hainaut, il livello raggiunto dal resto della squadra non sembra essere ancora sufficiente. Perciò, la dirigenza ha organizzato due amichevoli per il Venezia: contro il Rapid Vienna (vittoria per 1-0) e contro i croati dell'NK Istra.
Nk Istra-Venezia 1-0Il match è stato approcciato dal tecnico Giovanni Stroppa scegliendo la linea verde. La formazione dei lagunari è stata ribaltata completamente e dei (semi) titolari sono stati visti solamente Juan Jesus e Kike Perez nell'XI iniziale. In porta non c'era Stankovic ma Montipò e ad affiancare il centrale brasiliano c'erano Gomes Furtado e Mohammed. A centrocampo sugli esterni sono stati proposti Berardi e Lisman, mentre al centro si è rivisto Duncan assieme a Panada e la mezz'ala spagnola. In attacco il duo era composto dalla coppia Rigato-Fondi.
Nel secondo tempo Stroppa cambia subito l'attacco inserendo Camara per Rigato, ma l'NK Istra sembra ricominciare con più coraggio e voglia. Infatti, dopo un palo colpito al 55', i croati vanno in vantaggio al 67' grazie a Mauric dopo un altro palo colpito su corner. Nonostante il Venezia provi a reagire, la difesa dell'NK Istra rimane solida e organizzata, fissando il risultato finale sull'1-0.
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