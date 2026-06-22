La notizia della giornata del calcio italiano è l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Battuto Abete con il 68,58% dei voti, Malagò è stato sin da subito incoronato dai massimi vertici italiani, a partire da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter.

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L'incoronazione di Marotta

A margine dell'elezione di, il presidente dell'ha parlato ai giornalisti dichiarando: "Rappresenta aver affidato la FIGC e il mondo del calcio a una persona di grande competenza ed esperienza,. La premessa è importante: ci vuole gente competente perché c'è molto da lavorare. Un presidente così autorevole era ciò che serviva".

CORTINA D'AMPEZZO, ITALY - MARCH 15: Giovanni Malagò, presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, tiene un discorso durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 allo Stadio Olimpico di Curling di Cortina il 15 marzo 2026 a Cortina d'Ampezzo, Italia. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Alla domanda se la Serie A sembra essere tornata al centro del villaggio, visto che Malagò era il candidato dai club, Marotta risponde: "No, è una casualità. Dal 2001 la Serie A non presentava candidature, dopo Carraro, e averlo fatto non significa un predominio sulle altre componenti, cui va il nostro massimo rispetto. Però è comunque un fatto importante: aver ottenuto questa vittoria non significa che la Serie A torni centrale, ma che assume comunque un ruolo che gli competeva e che può essere importante per il futuro".

FIGC ⚽️, Giovanni Malagò eletto Presidente, eletto con il 68,58% dei voti. Succederà a Gabriele Gravina, sconfitto lo sfidante Giancarlo Abete.



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Spazio al calciomercato

è stato, inoltre, punzecchiato su un presunto interessamento dell'per, difensore dellaattualmente impegnato con laal Mondiale: "Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no di sicuro". L'Inter è la società più attiva sul calciomercato italiano. Ha chiuso l'arrivo didallacome secondo portiere e sta spingendo sul vero colpo dell'estate:. Senza dimenticare l'operazione ben impostata con l'pere l'interessamento forte per. Regina del campionato e del calciomercato.

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