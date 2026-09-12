Dalle giovanili della squadra della sua città all'esperienza in A
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Parla di sè e si racconta, ai microfoni di Dazn, il nuovo acquisto della Juventus: l'attaccante tedesco Woltemade. Il centravanti, ex Werder Brema, in prestito dal Newcastle, ha parlato, in particolare, del rapporto che ha subito stabilito con Spalletti.
Woltemade racconta del suo stile di gioco e del paragone con il cavallo frisoneClasse 2002, attaccante tedesco cresciuto tra le giovanili della sua città natale: il Werder Brema. Per poi passare prima allo Stoccarda e poi al Newcastle in Premier League. Ed ora approdare in prestito alla Juventus. Di Nick Woltemade in Italia si conosce poco. E così lui stesso ha deciso di rimediare concedendo una intervista ai microfoni di Dazn. Come prima cosa ha parlato del suo stile di gioco: "Posso giocare come numero 10 alle spalle del centravanti, muovendomi intorno a lui. Questa cosa l'ho già fatta allo Stoccarda e anche contro il Milan con Kolo Muani. Spero di replicare la stagione allo Stoccarda in cui ho segnato 17 gol e vinto la Coppa di Germania".
Essendo stato al Newcastle, dove ha giocato anche l'italiano Tonali, Woltemade ha parlato del rapporto con l'ex centrocampista del Milan: "Con Tonali ho un rapporto bellissimo. Gli ho parlato del mio possibile trasferimento alla Juve e ha detto che era una scelta di classe. Ho fatto tanti pranzi con lui e Thiaw e mi hanno sempre parlato bene del campionato italiano. Poi Tonali mi ha anche scritto per congratularsi quando avevo firmato con i bianconeri".
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