Una carriera trascorsa a correre sulle fasce, affrontando alcuni tra i calciatori più forti della sua epoca calcistica, competendo per anni ai massimi livelli, prima che il fisico iniziasse a presentare il conto. Gianluca Zambrotta è stato sottoposto a un secondo intervento chirurgico per correggere il varismo alle gambe, una condizione che negli ultimi anni ha progressivamente compromesso la sua capacità di camminare normalmente. Dopo l'operazione alla gamba sinistra, eseguita nel novembre 2025, il campione del mondo è tornato sotto i ferri per intervenire anche sulla destra.

L'intervento è riuscito e adesso lo attende una nuova fase di riabilitazione.

Zambrotta: operazione anche alla gamba destra per correggere il varismo

L'ex difensore della Nazionale campione del mondo, che nel corso della carriera ha vestito maglie prestigiose come quelle di Juventus, Barcellona e Milan, ha raccontato pubblicamente il proprio percorso, mostrando anche sui social alcuni momenti successivi all'operazione. Un problema che per anni non gli aveva impedito di giocare ad altissimi livelli, ma che si è aggravato dopo il ritiro dal calcio professionistico, rendendo necessario un intervento chirurgico complesso.

AMBURGO, GERMANIA - 30 GIUGNO: Gianluca Zambrotta dell'Italia calcia e segna il gol d'apertura durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 tra Italia e Ucraina allo Stadium Hamburg il 30 giugno 2006 ad Amburgo, Germania. (Foto di Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

Il secondo intervento è stato eseguito per correggere il varismo dell'arto inferiore destro e migliorare l'allineamento delle gambe. L'operazione, effettuata all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, è durata circa 6 ore ed è perfettamente riuscita. Il percorso di recupero sarà lungo e richiederà pazienza, ma l'obiettivo è permettere all'ex calciatore di recuperare una migliore funzionalità delle articolazioni e una postura più naturale.

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una caratteristica anatomica in cui le ginocchia tendono a puntare verso l'esterno, lasciando uno spazio vuoto anche quando si uniscono i piedi. Per l'ex terzino della Nazionale, questa particolare struttura fisica ha accentuato l'usura delle articolazioni durante la carriera, resa ancora più dura dalla vecchia asportazione dei menischi. Proprio per questo motivo Zambrotta si è appena dovuto sottoporre a un secondo intervento chirurgico di osteotomia per riallineare le gambe, correggere la postura e fermare il logoramento causato da anni di scatti e contrasti sui campi di tutto il mondo.

Ma brevemente, cosa è il varismo? È

Ecco le parole pubblicate sul suo profilo Instagram: "Un secondo, immenso GRAZIE sincero, speciale e con grande stima voglio congratularmi di cuore con il Prof. Zaffagnini e con tutta la sua equipe insieme a tutto il personale sanitario dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per il secondo complesso intervento a cui sono stato sottoposto di doppio livello di osteotomia valgizzante alla gamba destra su tibia e femore custom Made 3D più trapianto di cellule staminali autologhe. Il percorso di ripresa è lungo e complesso ma ritornerò più forte di prima! Ora c’è solo da lavorare e riprendersi il piu’ rapidamente possibile! Andiamo avanti sempre positivi. Un GRAZIE particolare anche a chi mi ha sempre sostenuto e supportato in questi giorni".